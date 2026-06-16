Sześć razy i zawsze to samo. Maria Andrejczyk zaskoczyła w Ostrawie

Czwarte miejsce w Rio de Janeiro, drugie miejsce w Tokio, wygrane eliminacje w Paryżu, a później ósma pozycja w finale - tak wyglądały trzy olimpijskie podejścia Marii Andrejczyk. A jednocześnie w mistrzostwach Europy i świata nigdy występu na tym poziomie nie doświadczyła. W tym roku taka szansa znów się pojawi - w sierpniu w Birmingham.

Ten sezon podopieczna trenera Cezarego Wojny zaczęła wyśmienicie - od jednej udanej próby w Diamentowej Lidze w Xiamen. Bo o to właśnie chodzi w rzucie oszczepem - by jedna próba była wyśmienita, a już pozostałe nie muszą się liczyć.

Ona zaś w Chinach uzyskała 62.51 m - wynik światowy, choć oczywiście o dziewięć metrów gorszy od objawienia - Ziyi Yan. Tyle że 18-letnia Chinka w Anglii o medale walczyć nie będzie, a Norweżka Sigrid Borge, Serbka Adriana Vilagoš czy Chorwatka Sara Kolak - już tak.

I to te dwie ostatnie były dziś rywalkami zawodniczki Hańczy Suwałki w mityngu "Zlata Tretra" w Ostrawie - o bardzo wysokiej randze World Athletics Continental Tour - Gold.

A Marii ten konkurs zupełnie nie wyszedł.

Mityng w Ostrawie. Sześć rzutów Marii Andrejczyk. Obsługa chciała je mierzyć. A Polka ani o tym myślała

Już w pierwszej kolejce Kolak uzyskała 62.56 m - swój rekord sezonu i najlepszy rezultat od finału olimpijskiego finału na Stade de France w Paryżu. A mówimy o zawodniczce 31-letniej, która olimpijskie złoto zdobyła 10 lat temu w Rio de Janeiro.

Polka rzucała jako przedostatnia, oszczep poleciał gdzieś w okolice 50. metra. I nie chciała, by ta próba była mierzona - nadepnęła na linię, sędzia podniósł czerwoną flagę.

Maria Andrejczyk w Ostrawie po spalonej próbie screen za Youtube/ZlataTretra materiał zewnętrzny

22-letnia Vilagoš, dwukrotna wicemistrzyni kontynentu z Monachium (2022) i Rzymu (2024), zaczęła od 57.06 m, ale później już się poprawiała. By w czwartej kolejce rzucić dalej niż Kolak - na 62.92 m.

Chorwatka zaś była najbardziej regularna - sześć prób między 61.54 m a 62.61 m, to imponowało.

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Przy nazwisku Polki zaś pojawiło się... aż sześć "iksów". To nie był dzień Andrejczyk, zawsze ten oszczep lądował blisko. A ona te próby specjalnie paliła. I nie została w tej rywalizacji nawet sklasyfikowana...

- Jestem taka wkurzona, sfrustrowana, musiała sobie trochę popłakać. Nie chciałam, aby tak ten konkurs wyglądał, by się kończył sześcioma iksami. Bo jestem dobrze przygotowana - mówiła Andrejczyk na Instagramie. - To sygnał, by zadbać o ciało i regenerację - dodała. I zaprzeczyła, by dokuczała jej jakaś kontuzja.

Trzecią pozycję zajęła zaś Australijka Lianna Davidson - 60.29 m. I tylko te trzy oszczepniczki przekroczyła 60 metrów.

Maria Andrejczyk Aleksandra Szmigiel Reporter





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