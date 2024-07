Szef POLADA zabrał głos na temat zawieszonego Polaka. Konsekwencje mogą być ogromne

Norbert Kobielski został tymczasowo zawieszony po wykryciu w jego organizmie niedozwolonej substancji - poinformowała Athletics Integrity Unit (AIU). Potwierdził to w rozmowie z PAP-em Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Dopingowej (POLADA) i podkreślił, że wyklucza to jego udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Skoczek wzwyż wcześniej nie przyznawał się do winy, a we wtorek złożył olimpijskie ślubowanie.