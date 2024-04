Szczere wyznanie naszych gwiazd przed igrzyskami. Wyjawili trudną prawdę

26 lipca 2024 roku rozpoczną się Letnie Igrzyska Olimpijskie. Najlepsi sportowcy na świecie powalczą o złote medale w Paryżu. W rywalizacji udział wezmą także "Biało-Czerwoni". Niektórych zawodników czekają jednak spore zmiany. Mowa o chodziarzach, którzy będą się ścigać na krótszych dystansach. Dawid Tomala , który w Tokio zdobył tytuł mistrza na dystansie 50 km, jeśli pojedzie do Francji, będzie walczył o zwycięstwo na dystansie 20 kilometrów. A to nie koniec rewolucji. Co ciekawe, jest tylko jeden dystans, w którym odbędą się zawody indywidualne. Po raz pierwszy rozegrany zostanie wyścig mixów na dystansie maratońskim. Dwuosobowe zespoły - kobieta i mężczyzna - będą rywalizować w czterech zmianach.

Dawid Tomala i Katarzyna Zdziebło szczerze przed igrzyskami olimpijskimi. Powiedzieli o tym wprost

34-latek zna już smak złotego medalu na IO. W Tokio 2020 zawodnik triumfował w chodzie na dystansie 50 kilometrów. Jak zdradził w Podcaście Olimpijskim Interii, wcale nie zakładał, że osiągnie taki sukces. Chciał zająć miejsce w czołowej ósemce. A jak dobrze wiemy, zaprezentował się zdecydowanie lepiej . Zmagania w Tokio to już jednak historia. Teraz nasi sportowcy przygotowują się do IO w Paryżu. Z jakim nastawieniem podchodzą do imprezy w Paryżu?

"Tu się mniej więcej kalkuluje, ile mogą pójść zawodnicy w określonej temperaturze, jakie są wyniki z poprzednich startów sportowców" - zaznaczyła Zdziebło, na co 34-latek dodał - "Jeśli się nastawiasz na medal, idziesz i nagle mija cię grupka pięciu osób, to ty masz w głowie, że to już jest porażka. Organizm dostaje taki bodziec, że myślisz, że już rywale odjechali (...) Nie zawsze się zdobywa medale. To jest sport, jego piękno. Dla nas też to jest jego gorsza strona, że zawsze może się coś wydarzyć, na co my nie mamy wpływu" - zaznaczył złoty medalista z Tokio.