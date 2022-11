Szczere wyznanie Marii Andrejczyk. "Waliło się wszystko"

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" oszczepniczka przyznała, że kryzys był bardzo mocny. - Po ostatnim sezonie byłam na krawędzi wypalenia. Po dwóch miesiącach bez patrzenia na oszczep, udało mi się nabrać nieco dystansu - mówiła Andrejczyk. - Mój organizm już zupełnie nie miał paliwa, waliło się wszystko . Dużo kosztowało mnie wytrwanie do tego sierpnia. Nie będę ukrywać - nie chciałam w ogóle rozpoczynać tego sezonu. Ani mój organizm, ani moja psychika nie były gotowe na powrót do rywalizacji - dodała.

To też miało wpływ na to, jak czuła się Andrejczyk. - Nawarstwiło się wiele kwestii. Doszła do tego zmiana trenera, otoczenia, presja i wiele negatywnych emocji, które były dla mnie okropne. Gdy pisałam o tym, że nie wystartuję w mistrzostwach Europy, czułam ulgę. Nawet jeśli towarzyszył mi smutek z powodu tego, że pierwszy raz w życiu nie jestem w stanie podjąć walki, byłam bezsilna - przyznawała oszczepniczka z rozmowie z "Przeglądem Sportowym".