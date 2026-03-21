Szczere wyznanie Ewy Swobody. Nie chodzi o sport. Ogłosiła publicznie

Złota wywalczyła Włoszka Zaynab Dosso (7.00), a na podium znalazły się również Amerykanka Jacious Sears (7.03) i reprezentantka Saint Lucia, Julien Alfred (7.03).

- Dzień dobry, dobry wieczór. Strasznie się stresowałam. Dawno nie czułam takiego stresu, ale jest to dla mnie bardzo motywujące, bo jakby wiem, że jeszcze mi na tym zależy i wiem, że jeszcze będę biegać. Tak że jestem z siebie dumna, że dałam radę. Jest to moje najgorsze miejsce finale MŚ, ale dziewczyny mocno biegają. Ja jestem z siebie dumna, że zrobiliśmy bardzo dobrą bazę pod lato. Dawno się tak nie czułam, więc tylko to pokazać - rozpoczęła Polka w rozmowie z TVP Sport.

- Ja chcę sama sobie pokazać, że jestem jeszcze w stanie pobiec poniżej siedmiu sekund i poniżej 11 sekund. Czas ucieka, nie mamy już dużo czasu na to wszystko... Plany na przyszłość by się przydały. Jestem z siebie zadowolona. Myślę, że lato będzie fajne - kontynuowała.

- Rok temu miałam bardzo ciężki czas. Wszystko przez igrzyska, to mnie dobiło. To był ciężki czas, ale po prostu to przerobiłam z pomocą pani psycholog Gosi, dziękuję bardzo, będę za to wdzięczna do końca życia. Chce mi się! Po prostu jestem tą Ewą sprzed 2025 roku. Lepiej przegrywać szczęśliwym niż wygrywać smutnym - oznajmiła.

Na koniec Swoboda skupiła się na życiu prywatnym. - Trzeba sobie ułożyć priorytety. Dla mnie bieganie zawsze będzie na pierwszym miejscu. Dopóki będę biegać, będzie to dla mnie najważniejsze, ale w życiu prywatnym też chcę być szczęśliwa. No i chyba to się udaje - tłumaczyła.

23 sierpnia Polka weźmie udział w Memoriale Kamili Skolimowskiej. - Będziemy się ścigać. To chyba będzie mój ostatni start w sezonie. Zapraszam, będziemy się dobrze bawić, będzie szybkie bieganie - podsumowała.

