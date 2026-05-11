Szalony wyczyn posła. Został rekordzistą Polski

Marcin Józefaciuk, nauczyciel i poseł, słynie z zamiłowania do biegania. W przeszłości wiele razy starał się pokonywać bariery ludzkich możliwości. Teraz te przesunął w biegu 10-dobowym.

W Sofii Józefaciuk pobił rekord Polski w takim biegu, który od 2018 roku należał do Pawła Żuka i wynosił 1130 km. Poseł na Sejm RP poprawił ten wynik o 24 km.

Marcin Józefaciuk pobił rekord Polski

"Udało się. Pobiłem rekord Polski w biegu 10-dobowym. Rekord, który pozostawał nieosiągalny od 7 lat. I nie tylko został pobity. Dołożyłem do niego jeszcze ponad półmaraton. Wynik: 1154 km w 10 dni. Do tego 3. miejsce w międzynarodowej klasyfikacji generalnej mężczyzn" - napisał w mediach społecznościowych.

Wyzwanie miało także charakter charytatywny. Każdy przebiegnięty kilometr zamieniał się w 5 zł dla Fundacja Twarze Depresji, która prowadzi telefon zaufania dla nauczycieli.

W przeszłości Józefaciuk, jak informuje Wikipedia, uczestniczył w nieudanej próbie pobicia rekordu Guinessa, przebiegając ponad 680 km w siedem dni, jednocześnie prowadząc zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brał także udział w próbie pobicia rekordu świata, przebiegając 305 km w 48 godzin (wspierając tą inicjatywą zbiórkę na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi). Uczestniczył w 48-godzinnym ultramaratonie w Pabianicach, festiwalu biegów górskich w Lądku-Zdroju oraz sztafecie na 900 km "Przegoń Raka dla Dzieciaka".

W Sofii w kategorii kobiet własny rekord Polski poprawiła Agnieszka Sarzyńska, która pokonała dystans 967 km.

Zawodniczki i zawodnicy przez 10 dni rywalizowali w Sofii na pętli, z której każda miała długość 785 metrów. Organizatorem wydarzenia był Sri Chinmoy Marathon Team w Bułgarii.

Marcin Józefaciuk

