Szalony finał Polki na 800 metrów. 1:59.99 w pogoni za wielką mistrzynią

Aż 30 lat polska lekkoatletyka czekała, by w finałowej rywalizacji pań na 800 metrów wystąpiły dwie nasze zawodniczki. Pełnia szczęścia byłaby jednak wówczas, gdyby Annie Wielgosz lub Angelice, a najlepiej obu, udało się stanąć na podium. Tej pierwszej udała się ta sztuka dwa lata temu w Monachium, to była sensacja. W Rzymie poprawiła już swój rekord życiowy, miała świetną formę. I w finale Wielgosz też biegła znakomicie, finiszowała w czasie poniżej 2 minut, ale do medalu tym razem to nie wystarczyło.