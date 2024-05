Szalony bieg rekordzistki świata w 7-boju. Natalia Kaczmarek już nie jest najlepsza

Natalia Kaczmarek pierwszy szczyt formy ma mieć już za niespełna trzy tygodnie, gdy w Rzymie rozdawane będą medale mistrzostw Europy w rywalizacji na 400 metrów, a w stawce zabraknie broniącej złota Femke Bol. Polka chce "złamać" 50 sekund już w najbliższych dniach, a do dziś była posiadaczką najlepszego czasu na świecie w tym roku na dystansie 300 metrów. Do dziś, bo w Bergen pobiła go zaledwie 20-letnia Norweżka Henriette Jaeger, która jako 17-latka pobiła rekord świata U-18 w... siedmioboju.