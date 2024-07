Szalony bieg Polki tuż przed igrzyskami. Otarła się o 18-letni rekord

Alicja Konieczek to czołowa Europejka w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. W ostatnich mistrzostwach Europy zajęła siódme miejsce, a dwa lata wcześniej była tuż za podium.

Alicja Konieczek blisko rekordu Polski. I to tuż przed igrzyskami

29-latka biegła wyśmienicie. Długo trzymała się czołówki. Wytrzymała też do końca i otarła się o rekord Polski. Do mety dobiegła na siódmej pozycji. Wynik 9.17,20 s. to jej nowy rekord życiowy. Poprzedni był gorszy o ponad cztery sekundy i wynosił 9.21,89 sek.