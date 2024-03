Szalony bieg Polaków. To był prawdziwy rollercoaster, ale jest finał

Bieg półfinałowy z Polakami obfitował w nagłe zwroty akcji. Wiele się działo. To była naprawdę szalona rywalizacja.

W polskiej drużynie nieźle zaczął Patryk Grzegorzewicz , który przyprowadził naszą drużynę na drugim miejscu. Po nim pałeczkę przejął młodziutki Maksymilian Szwed i on pobiegł fantastycznie. Uzyskał najlepszy czas na zmianie i do strefy zmian przybiegł tuż za Czechami.

Dramatyczne chwile w sztafecie z Polakami

Niestety sporo stracił w naszej drużynie Daniel Sołtysiak . Biało-Czerwoni spadli po jego biegu na czwarte miejsce. Teraz wszystko było w nogach Mateusza Rzeźniczaka . Zadanie miał szalenie trudno, a do tego utrudnił mu je Czech Matej Krsek .

Temu pałeczkę z rąk wytrącił Holender. Czech zamiast zejść z bieżni pozostał na niej, a to sprawiło, że Rzeźniczak musiał jeszcze go ominąć. Polak gonił Holendrów i Portugalczyków, co sił, ale ostatecznie dobiegł na trzeciej pozycji, choć świetnie finiszował.