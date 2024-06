Szalony bieg i życiówka naszej gwiazdy. Jest finał, a w nim dwie Polki

Można ustanowić fantastyczny rekord życiowy, mieć ogromną satysfakcję z rewelacyjnego czasu i... żyć wielką niepewnością, czy aby na pewno da on finał mistrzostw Europy. A to spotkało Annę Wielgosz, która znakomicie pobiegła w pierwszym półfinale na 800 metrów, uzyskała czas 1:59.07. Sęk w tym, że dał on dopiero czwarte miejsce, a pewny awans uzyskiwały trzy pierwsze. Polka musiała więc czekać, co się wydarzy w drugim biegu, ale ten był wolniejszy. Wielgosz powalczy więc o medal, i to nie sama! Awansowała też Angelika Sarna.