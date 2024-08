Szalony atak Kaczmarek z szóstej pozycji. Po sukces, Adeleke pokonana

W Chorzowie doszło do rewanżu, jedynego już w tym roku.

Natalia Kaczmarek , choć ma pewną kwalifikację do finałów Diamentowej Ligi w Brukseli w połowie września, raczej już w Belgii nie wystąpi. Ostatnim jej startem ma być rywalizacja za tydzień w Olsztynie. A później na pierwszy plan pójdą sprawy rodzinne, ślub z Konradem Bukowieckim , a zimą - przygotowania do kolejnego sezonu. Jego kluczowym punktem będą wrześniowe mistrzostwa świata w Tokio.

Świetna ostatnia prosta Natalii Kaczmarek. Finisz, który znów okazał się sukcesem

W Chorzowie zabrakło właściwie tylko Nickshy Pryce, jamajskiego objawienia - moda zawodniczka w lipcu pokonała Polkę w Diamentowej Lidze w Londynie, a czas - 48.57 s, był tym najlepszym na świecie aż do finału igrzysk. Ona w nim jednak nie wystąpiła, przepadła w półfinale. No i Femke Bol nadal wybiera bieganie przez płotki, zaś Sydney McLaughin-Levrone wróciła do USA, narzeka na ból ręki, kontuzję odniosła tuż po igrzyskach.