Szalone tempo, rekord Polski Henryka Szosta zagrożony. Wielki wynik Polaka

Henryk Szost upodobał sobie Japonię jako miejsce, w którym najłatwiej było mu o rekordowe czasy. A w przypadku polskich maratończyków mówimy tu u progu 2 godzin i 10 minut. W całej historii sztuki tej dokonało sześciu biegaczy, Szost zaś - aż pięciokrotnie. Najchętniej wracał do Fukuoki, ale rekord Polski ustanowił 13 lat temu w Ōtsu na wyspie Honsiu - do dziś to 2:07.39.