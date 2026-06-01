Szalone tempo Polki, wicemistrzyni świata z rekordem. Kazimierska już nie jest pierwsza

Andrzej Grupa

Maj zazwyczaj jest pierwszym pełnym miesiącem startów lekkoatletów w Europie, choć oczywiście część z nich próbuje sił już wcześniej, a część - znacznie później. Ciekawa sytuacja była w rywalizacji na 800 metrów - listę za 2026 rok w zmaganiach na powietrzu otwierała bowiem Klaudia Kazimierska. W niedzielę to się mogło zmienić, bo do gry weszła pierwsza z trzech wielkich: Audrey Werro. A pomóc w Rabacie miała jej nasza reprezentantka Anna Gryc. Oto co z tego wyszło.

Anna Gryc poprowadziła bieg na 800 m w DL w Rabacie. A Audrey Werro go wygrała. I teraz ona ma najlepszy czas w Europie

W połowie sierpnia w Birmingham odbędą się mistrzostwa Europy - to najważniejsza impreza dla lekkoatletów w 2026 roku. Choć oczywiście gwiazdy czekają też zmagania w prestiżowej Diamentowej Lidze, mocną obsadę mają "złote" mityngi World Athletics, a we wrześniu dla najlepszych jest też WA Ultimate Championship.

W Anglii szalenie ciekawie zapowiada się walka na 800 metrów u kobiet, bo do Keely Hodgkinson i Audrey Werro doszła przecież Femke Broeders-Bol, która zmieniła zimą specjalizację i już za dwa tygodnie zobaczymy ją w Ostrawie w nowej konkurencji. A przecież wymieniać można dalej, do grona faworytek zaliczyć też wicemistrzynię świata z Tokio Georgię Hunter Bell. Chyba że ta ostatnia zdecyduje się jednak na występy na 1500 metrów, bo tam też czuje się jak ryba w wodzie. I w Toruniu zdobyła złoto w halowych MŚ.

Dość nieoczekiwanie po pierwszych tygodniach rywalizacji, bez uwzględniania występów w hali, europejską listę na 800 metrów otwierała Klaudia Kazimierska. Zawodniczka z Włocławka stawia na 1500 metrów, ale na krótszym z dystansów też radzi sobie dobrze. I tydzień temu pokonała ten dystans w Los Angeles w 1:58.18, co oczywiście było jej rekordem życiowym.

Ten wynik w niedzielę wieczorem mógł spaść z topu - po zawodach Diamentowej Ligi w Rabacie.

Diamentowa Liga w Rabacie. Mistrzyni świata pokonana na 800 metrów. Ważna rola Polki

Tam sezon zaczynała bowiem Audrey Werro - jedna z rosnących gwiazd 800 metrów, która mimo zaledwie 22 lat, ma już halowe wicemistrzostwo świata z Torunia. Choć to nie ona była faworytką - tu raczej wyżej stawiano szanse Lilian Odiry, trochę niespodziewanej mistrzyni świata z Tokio.

Bieg prowadziła Anna Gryc, która w lutym podobną rolę pełniła w Lievin, gdy Keely Hodgkinson biła rekord świata w hali. A dziś Polka ruszyła ze startu bardzo ostro - jej zadaniem było pokonanie pierwszego okrążenia w około 57 sekund, by gwiazdy miały szansę rozprawić się z rekordem mityngu, który od 2016 roku należał do Caster Semenyi (1:56.64).

Zawodniczka w czerwonym stroju sportowym z logo sponsoringu zakrywa usta dłońmi, prezentując silne emocje po zakończeniu biegu na stadionie lekkoatletycznym.
Audrey WerroPHILIP FONG AFP

O dziwo, za Gryc równym tempem biegła Werro, reszta zawodniczek została z tyłu, traciły pięć metrów. Gdy Polka, po ok. 550 metrach, zeszła z bieżni, Szwajcarka samotnie popędziła do mety. Miała kontrolę do końca, afrykańskie gwiazdy nie miały szans.

Werro wygrała w czasie 1:56.56 - pobiła rekord mityngu, wyprzedziła też Kazimierską na europejskiej liście za stadionowe występy w 2026 roku. To samo udało się też piątej na mecie Anais Bourgoin (1:57.39), bardzo aktywnej w trakcie rywalizacji. Drugie miejsce zajęła zaś Tsige Duguma (1:57.24), trzecie - Odira (1:57.27).

Na odpowiedź Hodgkinson trzeba będzie chwilę poczekań - Brytyjka w najbliższy czwartek będzie się ścigać w DL w Rzymie, ale na 400 metrów. W jednym biegu z naszą Natalią Bukowiecką.

Lekkoatletka w biegu, ubrana w biało-czerwony strój z nazwiskiem na piersi oraz emblematem Polski, dynamicznie porusza się na stadionie.
Anna GrycPAWEŁ SKRABA / SUPER EXPRESSEast News
Zawodniczka reprezentująca Szwajcarię w stroju sportowym, przygotowuje się do startu na bieżni lekkoatletycznej, skupiona, z intensywnym wyrazem twarzy, w otoczeniu stadionu.
Audrey WerroJEWEL SAMADAFP

