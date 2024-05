Szalona radość Ewy Swobody. Zwycięstwo w Ostrawie, ale ten czas!

Rok temu Polka zaczęła starty w pierwsze weekend czerwca - wtedy w Chorzowie uzyskała czas 11.03 s, swój najlepszy w karierze na otarcie sezonu. Dwa lata temu było to 11.08, też na Stadionie Śląskim. Teraz zaś - pomiędzy. 11.05 s to wynik na poziomie światowym, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. a przecież reakcja startowa Swobody wcale nie była rewelacyjna.