Szalona Femke Bol, tu nie ma już słów. Kolejny rekord świata, trzeci z rzędu

Femke Bol była faworytką w rywalizacji na 400 metrów pań - to nie ulegało wątpliwości. W Glasgow biegała lekko, płynnie, nie było praktycznie opcji, by nie wywiozła ze Szkocji złota. Ale styl, w jakim tego dokonała, przejdzie do historii. Napędzana przez swoją rodaczkę Lieke Klaver pobiegła w niewiarygodnym stylu, jeszcze na ostatniej prostej zdołała przyspieszyć. I po raz trzeci z rzędu, a drugi w tym roku, pobiła rekord świata w hali - ten nowy wynosi 49.17 s. Srebro dla Klaver, brąz dla Alexis Holmes z USA.