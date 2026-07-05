Szaleństwo za oceanem, nowy rekord Polski. Wicemistrzyni IO za Klaudią

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Pod koniec stycznia Klaudia Kazimierska poprawiła w Bostonie i Nowym Jorku dwa halowe rekordy kraju: na milę i 1500 metrów. To podobne dystanse, na największych imprezach biega się tym drugim. I na nim Klaudia później walczyła w finale HMŚ w Toruniu. Marzyła o medalu, skończyła za podium. Tego lata 24-latka z Włocławka celuje nawet w tytuł mistrzyni Europy, najgroźniejszą rywalką powinna być Georgia Hunter Bell. W stawce gwiazd Polka w Eugene ją pokonała, finiszowała w DL czwarta. I poprawiła dziewięcioletni rekord Polski na milę Angeliki Cichockiej.

article cover
Klaudia KazimierskaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter

Pod koniec maja Klaudia Kazimierska przyleciała do Europy - na memoriał Ireny Szewińskiej i Diamentową Ligę w Rzymie. W obu przebiegła 1500 metrów poniżej 4 minut, a skoro wcześniej w USA było nieco tylko ponad 1:58 na 800 metrów, można było już mówić o znakomitym przygotowaniu do sezonu.

Klaudia na co dzień mieszka bowiem i trenuje w Eugene, na słynnym stadionie Hayward Field, który wkrótce ugości MŚ juniorów biegała regularnie. A skoro właśnie teraz termin Diamentowej Ligi przypadł na ten obiekt, nie mogło jej zabraknąć.

Zobacz również:

Anita Włodarczyk
Lekkoatletyka

Rekord sezonu Anity Włodarczyk w Eugene. Mistrzyni świata pokonana w ostatniej serii

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Organizatorzy zapewnili znakomitą stawkę, tu sezon zaczynała rekordzistka świata na 1500 metrów oraz na milę - Faith Kipyegon. Bez dwóch zdań największe gwiazda średnich dystansów, niepokonana na nich od pięciu lat. I to pod nią ustawione było tempo, choć słynna Kenijka ani myślała gonić nadającą tempo Taryn Parks, to jeszcze nie ten etap sezonu.

A obok niej w stawce były inne gigantki: Jessica Hull, Georgia Hunter Bell, Nikki Hiltz, Dorcus Ewoi czy Laura Muir.

A w tym gronie nasza młoda zawodniczka pobiegła genialnie. Może i ryzykownie, za to odważnie, czasem nawet po skraju trzeciego toru.

Diamentowa Liga w Eugene. Znakomity bieg Klaudii Kazimierskiej. Wielkie gwiazdy oglądały jej plecy

24-latka z Włocławka, mająca już przecież obucie w tym towarzystwie, bo biegała w finałach trzech ostatnich globalnych imprez, dość niespodziewanie tuż po starcie znalazła się za prowadzącą bieg Amerykanką. Szybko jednak zrezygnowała z tej roli, nie chciała nadać tempa. I już po pierwszym okrążeniu na właściwej dla siebie pozycji znalazła się Kipyegon.

Biegaczka z Polski z wyrazem zaskoczenia na twarzy, stojąca obok innej zawodniczki w sportowych okularach, obie na stadionie lekkoatletycznym po zakończonym biegu.
Klaudia Kazimierska (z lewej)Andrzej IwańczukReporter

Kenijka nie miała dziś zamiaru biec na czas w okolicach 4:10-4:13, tym zapewne mogłaby zgubić większą część rywalek. Ponieważ jednak dopiero sama zaczyna sezon, może jeszcze nie być na to przygotowana. Także i szybkościowo, co pokazał finisz.

Polka dość długo biegła w tych właśnie okolicach, ale gdy czołowa grupa zaczęła się dzielić, została w niej, nie pozwoliła się zgubić. A na 400 metrów przed metą zaczęła się przesuwać ku górze, choć musiała nadrabiać dystans drugim torem.

Później było kilka przyspieszeń, walka na łokcie, strata dobrego metra po przepychance. I świetny finisz, który pozwolił m.in. wyprzedzić wicemistrzynię olimpijską z Paryża na 1500 m Jessicę Hull. Słabła Kipyegon, na samym finiszu pokonała ją nie tylko Nikki Hiltz, ale też aktualna wicemistrzyni świata z Tokio Dorcus Ewoi. A Kazimierska straciła do niej jedną dziesiątą sekundy.

Czas Polki - 4:17.90 - to nowy rekord Polski. Poprzedni, należący do Angeliki Cichockiej (4:19.58), został poprawiony o blisko dwie sekundy.

Diamentowa Liga w Eugene. Bieg na milę
  • 1. Nikki Hiltz (USA) - 4:17.49
  • 2. Dorcus Ewoi (Kenia) - 4:17.62
  • 3. Faith Kipyegon (Kenia) - 4:17.80
  • 4. Klaudia Kazimierska (Polska) - 4:17.90
  • 5. Jessica Hull (Australia) - 4:18.03
  • 6. Emily Mackay (USA) - 4:18.18
  • 7. Sarah Healy (Irlandia) - 4:18.49
  • 8. Georgia Hunter Bell (Wielka Brytania) - 4:18.52
  • 9. Gabija Galvydyte (Litwa) - 4:21.43
  • 10. Laura Muir (Wielka Brytania) - 4:22.31

Zobacz również:

Anita Włodarczyk
Lekkoatletyka

Rekord sezonu Anity Włodarczyk w Eugene. Mistrzyni świata pokonana w ostatniej serii

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Lekkoatletka w stroju sportowym podczas biegu, widoczna determinacja na twarzy oraz napięcie mięśni. Na koszulce nazwisko zawodniczki oraz logotypy sponsorów.
Klaudia KazimierskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
Faith Kipyegon na mecie rekordowego biegu
Faith KipyegonGEOFFROY VAN DER HASSELT AFP


Sadio Doumbia/Fabien Reboul - Vit Kopriva/Filip Pieczonka. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja