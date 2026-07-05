Szaleństwo za oceanem, nowy rekord Polski. Wicemistrzyni IO za Klaudią

Pod koniec maja Klaudia Kazimierska przyleciała do Europy - na memoriał Ireny Szewińskiej i Diamentową Ligę w Rzymie. W obu przebiegła 1500 metrów poniżej 4 minut, a skoro wcześniej w USA było nieco tylko ponad 1:58 na 800 metrów, można było już mówić o znakomitym przygotowaniu do sezonu.

Klaudia na co dzień mieszka bowiem i trenuje w Eugene, na słynnym stadionie Hayward Field, który wkrótce ugości MŚ juniorów biegała regularnie. A skoro właśnie teraz termin Diamentowej Ligi przypadł na ten obiekt, nie mogło jej zabraknąć.

Organizatorzy zapewnili znakomitą stawkę, tu sezon zaczynała rekordzistka świata na 1500 metrów oraz na milę - Faith Kipyegon. Bez dwóch zdań największe gwiazda średnich dystansów, niepokonana na nich od pięciu lat. I to pod nią ustawione było tempo, choć słynna Kenijka ani myślała gonić nadającą tempo Taryn Parks, to jeszcze nie ten etap sezonu.

A obok niej w stawce były inne gigantki: Jessica Hull, Georgia Hunter Bell, Nikki Hiltz, Dorcus Ewoi czy Laura Muir.

A w tym gronie nasza młoda zawodniczka pobiegła genialnie. Może i ryzykownie, za to odważnie, czasem nawet po skraju trzeciego toru.

Diamentowa Liga w Eugene. Znakomity bieg Klaudii Kazimierskiej. Wielkie gwiazdy oglądały jej plecy

24-latka z Włocławka, mająca już przecież obucie w tym towarzystwie, bo biegała w finałach trzech ostatnich globalnych imprez, dość niespodziewanie tuż po starcie znalazła się za prowadzącą bieg Amerykanką. Szybko jednak zrezygnowała z tej roli, nie chciała nadać tempa. I już po pierwszym okrążeniu na właściwej dla siebie pozycji znalazła się Kipyegon.

Klaudia Kazimierska (z lewej) Andrzej Iwańczuk Reporter

Kenijka nie miała dziś zamiaru biec na czas w okolicach 4:10-4:13, tym zapewne mogłaby zgubić większą część rywalek. Ponieważ jednak dopiero sama zaczyna sezon, może jeszcze nie być na to przygotowana. Także i szybkościowo, co pokazał finisz.

Polka dość długo biegła w tych właśnie okolicach, ale gdy czołowa grupa zaczęła się dzielić, została w niej, nie pozwoliła się zgubić. A na 400 metrów przed metą zaczęła się przesuwać ku górze, choć musiała nadrabiać dystans drugim torem.

Później było kilka przyspieszeń, walka na łokcie, strata dobrego metra po przepychance. I świetny finisz, który pozwolił m.in. wyprzedzić wicemistrzynię olimpijską z Paryża na 1500 m Jessicę Hull. Słabła Kipyegon, na samym finiszu pokonała ją nie tylko Nikki Hiltz, ale też aktualna wicemistrzyni świata z Tokio Dorcus Ewoi. A Kazimierska straciła do niej jedną dziesiątą sekundy.

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Czas Polki - 4:17.90 - to nowy rekord Polski. Poprzedni, należący do Angeliki Cichockiej (4:19.58), został poprawiony o blisko dwie sekundy.

Diamentowa Liga w Eugene. Bieg na milę

1. Nikki Hiltz (USA) - 4:17.49

2. Dorcus Ewoi (Kenia) - 4:17.62

3. Faith Kipyegon (Kenia) - 4:17.80

4. Klaudia Kazimierska (Polska) - 4:17.90

5. Jessica Hull (Australia) - 4:18.03

6. Emily Mackay (USA) - 4:18.18

7. Sarah Healy (Irlandia) - 4:18.49

8. Georgia Hunter Bell (Wielka Brytania) - 4:18.52

9. Gabija Galvydyte (Litwa) - 4:21.43

10. Laura Muir (Wielka Brytania) - 4:22.31

Klaudia Kazimierska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Faith Kipyegon GEOFFROY VAN DER HASSELT AFP





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