"Szaleństwo" Pii Skrzyszowskiej. Polka obrała inną strategię. Chce pobić historyczny rekord

Szykująca się do obrony tytułu mistrzyni Europy w Rzymie Pia Skrzyszowska rozpoczęła sezon znakomicie, bo już w swoim pierwszym starcie zbliżyła się do rekordu życiowego. Przed nią start w prestiżowym mityngu w Ostrawie, gdzie kibice mają nadzieję, że poprawi "życiówkę" i zbliży się do rekordu Polski Grażyny Rabsztyn. Płotkarka w rozmowie z TVP Sport przyznała, że zmieniła sposób przygotowań w związku z igrzyskami w Paryżu. I liczy, że przyniesie to efekty.