Swoboda zdeklasowała rywalki, świetny czas. A ona na to: "Zostałam jak krowa"

Koleżanka ze sztafety pobiła rekord życiowy. Ewie Swobodzie sprawiło to radość

Swoboda nie ukrywała bowiem, że w ostatnich dniach treningi były nieco inne , a z trybun spoglądała na nią trenerka Iwona Krupa . - No zrobiliśmy trochę - odpowiedziała w TVP Sport Aleksandrowi Dzięciołowskiemu na pytanie o ten ostatni trudniejszy mikrocykl, po czym się zreflektowała: - Przepraszam, dużo zrobiliśmy - zażartowała w swoim stylu.

Pierwsze złoto wywalczyła jako 17-latka, osiem lat temu. Dziś, w teorii, nie ma w kraju sobie równych , jest gwiazdą światowej klasy i podporą polskiej sztafety. W półfinale bardzo wartościowy czas uzyskała też Magdalena Stefanowicz - wynik 7.19 s oznaczał wypełnienie minimum na mistrzostwa w Glasgow. I to ona, chyba jako jedyna, mogła zagrozić Swobodzie w decydującym starcie. Ale pod warunkiem, że... rekordzistka Polski poważnie zaspałaby na starcie .

Kiepski start i niesamowite przyspieszenie na dystansie. Ogromna przewaga Ewy Swobody

I owszem, Swoboda nie ruszyła wcale tak dobrze, jak potrafi. Sęk w tym, że jeszcze gorzej zaczęła Stefanowicz, która została na samym końcu i musiała gonić rywalki. Niemal idealny czas reakcji miała za to na trzecim torze Jagoda Mierzyńska z AZS AWF Wrocław, choć nie dało jej to ostatecznie medalu, skończyła na czwartej pozycji. - 163 tysięczne? Boże, jaki wstyd - mówiła później w TVP Sport Swoboda, gdy zobaczyła swój start w powtórce. - Ja zostałam jak krowa - śmiała się.

Gdy się jednak rozpędziła, "połknęła" wszystkie rywalki, nie oszczędzała się w ogóle. Czas 7.05 s to wynik światowy, w Glasgow daje gwarancję walki o medale, choć prawdopodobnie do podium będzie potrzebne coś więcej. - Starałam się jak mogła, może to nie był mój dzień. Cieszę się, że Magdalena Stefanowicz zrobiła minimum, bo nie będę tam jechała sama. Potrzebuję tylko troszkę odpoczynku, bo czuję się zmęczona - powiedziała Swoboda.