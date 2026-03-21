Swoboda stanęła do wywiadu. Nagle dostała złą wiadomość. "Rozpłakała się"

Trwają Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu. Ewa Swoboda ma już za sobą eliminacje w sprincie na 60 metrów. W swojej grupie Polka okazała się zdecydowanie najlepsza.

Ewa Swoboda przebiegła ten dystans w czasie 60 metrów, zachowując przy tym pewne rezerwy, w czasie 7.08 sekundy.

Po swoim zwycięstwie bardzo szybko pojawiła się na antenie TVP Sport w wywiadzie. Dopisywał jej bardzo dobry humor. Była świadoma dobrze wykonanego zadania i tego, że największe wyzwanie czeka ją dopiero popołudniu.

W tym wywiadzie Ewa Swoboda podziękowała wszystkim kibicom, którzy wspierają ją zarówno w hali w Toruniu, jak i przed telewizorami.

Swoboda usłyszała przykre wieści. Natychmiastowa zmiana nastroju

Pod koniec rozmowy zapytała o wynik Magdaleny Stefanowicz. Niestety, dziennikarz nie miał dla niej dobrych wieści. Poinformował Ewę Swobodę, że jej koleżanka z czasem 7.30 ostatecznie nie przeszła eliminacji.

W tym momencie mina Ewy Swobody drastycznie się zmieniła. Polka bardzo zasmuciła się niepowodzeniem swojej koleżanki.

- Rozpłakała się - dodał dziennikarz TVP Sport.

Dowiedziawszy się o tym, że Magdalena Stefanowicz źle przyjęła swoje niepowodzenie w sprincie na 60 metrów, Ewa Swoboda zapewniła, że za chwilę pójdzie ją pocieszyć.

Teraz w grze o medal na tym dystansie pozostała już tylko Ewa Swoboda - oczywiście z Polek. Półfinał zaplanowany jest na godzinę 20:15. Finał natomiast odbędzie się 21:20. Miejmy nadzieję, że Ewie Swobodzie będzie dane w nim pobiec.

Przed najważniejszymi startami Ewy Swobody w Toruniu warto przypomnieć, że rekord Polski na dystansie 60 metrów wynosi 6.98 sek. I należy właśnie do Swobody. Ustanowiła go w 2024 roku w Glasgow.

Czy istnieje szansa na jego pobicie? Ewa Swoboda zapewniła, że aktualnie cieszy się znakomitą formą. Odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy wieczorem

Magdalena Stefanowicz

Ewa Swoboda

