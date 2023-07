Swoboda się nie męczy. Szaleństwo w Chorzowie, Polka przebiła wszystkich

" Ja jestem cierpliwa już 12 lat " - powiedziała z uśmiechem trenerka Swobody Iwona Krupa, uśmiechając się do dziennikarzy, którzy musieli czekać na sprinterkę.

Swoboda się nie męczy

To nie jest męczące. Dla mnie jest super, im dłużej wychodzę ze stadionu, tym bardziej wiem, że dużo ludzi przyszło. To nagroda, dla mnie, ale i dla nich, że możemy razem się spotkać, świętować, zrobić zdjęcia. Gdyby nie fani, nie byłoby w końcu lekkoatletyki

Teraz było inaczej, a jedną z największych beneficjentek była właśnie Swoboda. Choć jak przyznała, nie pamięta zbyt wiele ze swojego biegu, to dodawała, że czuła "gwar" w Kotle Czarownic. I wespół z upałem "ugotowała" w nim swoje rywalki, notując kapitalny występ. A co ważniejsze, okraszony rekordem życiowym zbliżonym do rekordu Polski Ewy Kasprzyk z 1986 roku. Czyli sporo starszego niż sama Ewa.