Ewa Swoboda zniesmaczona! "Tak mogą gwizdać na swoje kobiety"

Swoboda w finale czasem 7.09 wyrównała swój najlepszy wynik z tego sezonu i uplasowała się tuż za fantastyczną Szwajcarką. W rozmowie z Interią opowiedziała, jak wyglądała jej droga do tego sukcesu. - Na początku było w porządku, a potem, jak to powiedzieć ładnie, żeby nie przekląć... Po prostu trochę się zjechało. Raz było 7.14, 7.18, 7.20, więc to wszystko było nie takie, jak chciałam. Dlatego powiedziałam sobie: "nie startuję w Madrycie, nie startuję w Birmingham. Trzeba po prostu dotrenować, dokręcić śrubę". I, jak widać, to się udało. Jak zaczęłam, tak skończyłam. Oczywiście mogło być lepiej, średnio cieszy mnie czas, ale na mistrzostwach Europy biega się na miejsca - mówiła Swoboda.