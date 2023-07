Swoboda nie wytrzymała przed kamerą. Kto dopuścił "tego pana" do zawodów?

Co irytowało mistrzynię kraju? Tajemnicza wypowiedź Ewy Swobody

- Bardzo fajny wynik jak na to, jak się dzisiaj czułam. Dużo rzeczy mnie rozproszyło dzisiaj - oznajmiła w rozmowie z TVP Sport.

- Co cię rozpraszało? - zapytał reporter.

I zaraz potem dodała: - Chciałabym tylko podziękować wszystkim, którzy dopuścili tego pana do zawodów, do startów. Niezłe zamieszanie, ale to już nieważne. Odetnijmy temat.