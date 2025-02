" Zadowolona to ja średnio jestem, bo z 7,13 nie ma się co cieszyć. Kolejny start w Copernicus Cup, więc trochę odpocznę" - stwierdziła na starcie.

Ewa Swoboda wygrała wyścig. Nagle zaczęła mówić o końcu kariery

27-letnia spinterka nie ukrywała, że start w zawodach był dla niej mocno stresujący. Głównie ze względu na kibiców, którzy w eliminacjach byli zbyt głośno i nie dali zawodniczkom skupić się przed biegiem. "Kibice ja Was tylko proszę. Jak przychodzicie na zawody lekkoatletyczne i jest start to uciszcie się. My jesteśmy bardzo skupione, nie tylko my, bo i faceci. I to jest naprawdę bardzo ciężkie, więc prosimy o wyrozumiałość" - zaapelowała na antenie TVP Sport.