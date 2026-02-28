Swoboda na szczycie, rekord sezonu. Problem PZLA przed mistrzostwami świata

Andrzej Grupa

Pierwsze starty Ewy Swobody w Dortmundzie budziły pewien niepokój, do biegania powyżej 7.20 s fani naszej gwiazdy nie są przyzwyczajeni. Już jednak Copernicus Cup pokazał, że wszystko gra. A sobotnie starty w mistrzostwach Polski w Toruniu tylko to potwierdziły. Ewa po raz kolejny zdobyła złoto, w eliminacjach uzyskała 7.13 s, w finale - 7.07 s. To jej rekord sezonu, a w tabeli najlepszych polskich rezultatów ma już 50 z 51 najlepszych czasów. Problem zaś będą mieli szefowie PZLA, bo oprócz Jagody Mierzyńskiej minimum na HMŚ uzyskała też Magdalena Stefanowicz.

Zawodniczki lekkoatletyczne świętujące razem na bieżni, obejmujące się z radością po zakończonych zawodach, widoczne stroje sportowe z nazwiskami i logotypem sponsora.
Ewa Swoboda, obok niej Magdalena Stefanowicz. Tyłem Jagoda MierzyńskaMichał Laudy / PressFocus Newspix.pl

Gdyby Ewa Swoboda nie zdobyła złota w halowych mistrzostwach Polski na 60 metrów, moglibyśmy powiedzieć, że... świat się skończył. I nic już nie będzie takie jak dawniej. Jest najlepsza odkąd pojawiła się na bieżni w seniorskiej rywalizacji. Może jedynie Pia Skrzyszowska byłaby w stanie zejść w okolice 7.10 s i wykorzystać jakiś słabszy dzień starszej rodaczki, gdyby próbowała rywalizować na tym dystansie.

Zawodniczka z Warszawy woli jednak swoje płotki, choć to ona ma jedyny wynik wśród najlepszych 50 w historycznych tabelach. Jedyny oprócz tych Swobody. A żeby dziś tam się znaleźć, trzeba 60 metrów przebiec poniżej 7.14 s.

    Tyle właśnie Swoboda uzyskała w eliminacjach, przebiegła dystans na względnym luzie w 7.13 s. Finał też był formalnością. Była znakomita reakcja startowa (0.114 s), choć później sama wskazała pewne błędy. Na mecie pokazało się 7.09 s, później skorygowane na 7.07 s. To zaś oznacza awans na 11. miejsce na świecie w 2026 roku. Do Julien Alfred i Zaynab Dosso brakuje ośmiu setnych.

    Grupa zawodniczek biegnących w wyścigu na hali, na pierwszym planie liderka w żółto-zielonym stroju z widocznymi tatuażami na udzie i ramieniu, w tle inne biegaczki oraz płotki rozstawione na torze.
    Ewa Swoboda Tytus ŻmijewskiPAP

    - Jest dobrze, ale nie było idealnie. Stać mnie na coś lepszego. Nie wiem, które to mistrzostwo, ale chyba coś mi się walnęło w obliczeniach - śmiała się w rozmowie z red. Szymonem Borczuchem w TVP Sport.

    Startowała pod dachem po raz dziesiąty, zdobyła dziesiąte złoto. Jest królową 60 metrów i nikt na razie nie jest w stanie tego zmienić.

      - W tym finale przejście z niskiego biegu do rytmu było średnie, za dużo chyba wtedy myślałam. Ale jestem zadowolona, wszystko idzie do przodu. Bałam się, że zostanę na tym 7.20 s, ale widać już, że muszę się rozbiegać - opowiadała Swoboda.

      I podkreśliła, że szczytowa forma ma być za trzy tygodnie, na mistrzostwa świata. Dwa lata temu w Glasgow była druga, za Alfred, rok temu w Nankinie - czwarta. Za Mujingą Kambundji, Zaynab Dosso i Patrizią van der Weken. Szwajcarka złota nie będzie bronić, w listopadzie urodziła dziecko.

      Srebro w Toruniu wywalczyła Magdalena Stefanowicz, w finale uzyskała 7.20 s. I to ważny wynik, bo co do setnej wypełniła minimum na toruńskie mistrzostwa. Problem zaś będą mieli działacze PZLA, bo tylko dwie Polki mogą pobiec w HMŚ. A minimum sześć dni temu uzyskała też Jagoda Mierzyńska, zapisała swoją "życiówkę" na poziomie 7.19 s. Dziś jednak była trzecia, ze Stefanowicz przegrała o pięć setnych.

      Uśmiechnięta lekkoatletka w sportowym stroju pozuje obok maskotki przypominającej dużego ptaka, oboje stoją na hali sportowej podczas wydarzenia lekkoatletycznego, w tle widać trybuny oraz banery reklamowe.
      Ewa Swoboda Tytus ŻmijewskiPAP
      Ewa Swoboda: Trochę się pokłóciłam z moją żoną, ale wiem, że będę w tym sezonie szybko biegaćPolsat SportPolsat Sport

