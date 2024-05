Gigantyczny skład Polaków na mistrzostwa Europy. A może być jeszcze lepiej

- System zgłoszeń zamyka się w czwartek. Jest kilka osób, które chcemy do Rzymu wysłać, ale w tej chwili formalnie nie możemy ich zgłosić. Oni nie mają minimów, ale są na granicy kwalifikacji z rankingu European Athletics. Monitorujemy to na bieżąco. Będziemy zatem czekać na ostateczne listy oraz zaproszenia z federacji europejskiej. Może być tak, że jeszcze kilku zawodników dołączy do składu reprezentacji. Wśród nich jest na przykład wieloboistka Paulina Ligarska - zdradził działacz.