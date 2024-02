Swoboda jak rakieta, znów najszybsza na świecie. "Jakieś pytania?"

Znakomite rywalki Ewy Swobody. Polka chciała znów mieć najlepszy czas na świecie w 2024 roku

A ta wygrana wcale nie była pewna. 10 dni temu w Kingston czas 7.03 s uzyskała bowiem Jamajka Shashalee Forbes - ale nie w hali, a na stadionie, przy minimalnie sprzyjającym wietrze. Formalnie to był do dziś najlepszy wynik na świecie w 2024 roku, do Ewy Swobody należał ten uzyskany pod dachem, tego samego dnia co jej rywalka z Jamajki. Wtedy, w Orlen Cup w Łodzi, polska sprinterka stoczyła fantastyczny bój z Włoszką Zaynab Dosso - pokonała ją o jedną setną, uzyskała czas 7.04 s. Później wyrównała go Julien Alfred z wyspy Saint Lucia, w halowych zawodach w Albuquerque.