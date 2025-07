Święty-Ersetic zaspała na starcie, goniła. Pobity rekord Bukowieckiej w Marsylii

Trudno dziś wyobrazić sobie polską sztafetę mieszaną, celującą w medal mistrzostw świata, bez Natalii Bukowieckiej i Justyny Święty-Ersetic . Jak ważne to są ogniwa, pokazały choćby World Relays w Kantonie w maju czy niedawne drużynowe mistrzostwa Europy w Madrycie. W świetnej formie jest Maksymilian Szwed , można oczekiwać, że ktoś z tercetu: Daniel Sołtysiak, Karol Zalewski, Kajetan Duszyński będzie próbował się do niego zbliżyć.

U pań jest trochę inaczej, zwłaszcza po decyzjach Mariki Popowicz-Drapały i Igi Baumgart-Witan , dla których sierpniowe mistrzostwa Polski będą zwieńczeniem karier. Choć zawody w Poznaniu, w poprzedni weekend, pokazały, że zaplecze atakuje . I zbliża się do Święty-Ersetic, która zapewne chciałaby jeszcze w tym sezonie biegać w granicach 51 sekund. Minimum na MŚ wynosi 50.75 s , w pierwszym występie w sezonie półtora miesiąca temu, uzyskała 51.29 s . To był dobry punkt wyjściowy. I nagle coś stanęło.

Już czas reakcji startowej Polki budził pewiej niepokój - był najsłabszy w całej stawce (0.312 s). Można więc powiedzieć, że Polka straciła dobre 0,2 s. A później w biegu też miała kłopoty. Owszem, dobrze finiszowała, była nawet blisko czwartej lokaty. Ale to nie jest to, na co liczyła. Zwłaszcza że 52.38 s to jej najgorszy rezultat w tym sezonie. Poprzednio tak kiepsko (52.35 s) było w Lucce we Włoszech pięć tygodni temu.