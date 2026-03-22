Świetny start następców Lisowczyków, później gorący fotel. Wyrok po 10 minutach

Andrzej Grupa

Męska sztafeta 4x400 metrów w całej historii halowych mistrzostw świata przyniosła nam dwa z sześciu złotych medali. I trzy inne miejsca na podium. Bez kontuzjowanego Maksymiliana Szweda trudno było liczyć na powtórkę w Toruniu, ale finał był w zasięgu następców Lisowczyków. I po pierwszej zmianie, ale też niezłym biegu Marcina Karolewskiego, Polacy zajmowali drugie miejsce. Skończyli serię na czwartym, musieli czekać na wynik tej następnej. O awansie decydowało 68 setnych sekundy.

Marcin Karolewski przekazuje pałeczkę w sztafecie
Marcin Karolewski przekazuje pałeczkę Wiktorowi WróblowiWojtek RadwańskiAFP

Złoto w Lizbonie w 2001 roku, złoto w Birmingham w 2018 roku - żadna inna konkurencja nie dała nam takiej radości, jak zmagania panów w sztafecie 4x400 metrów. Przynajmniej w halowych mistrzostwach świata, bo jednak generalnie męska drużyna znalazła się później w cieniu kobiecej. No i od kilku lat, także sztafety mieszanej.

W hali Biało-Czerwonym powinno być jednak łatwiej o sukcesy niż na stadionie, także i dlatego, że wiele reprezentacji odpuszcza te zmagania. Zwłaszcza kraje afrykańskie, z Botswaną, RPA czy Nigerią na czele, z walki w Polsce zrezygnowali też Brytyjczycy. Zostało dziewięć drużyn, sześć z nich miało pobiec w wieczornym finale.

    I tu właśnie pojawiła się szansa Polaków, którzy jednak trochę zaryzykowali. Bo tym ryzykiem było zostawienie na rezerwie Kajetana Duszyńskiego, naszego najszybszego 400-metrowca w tym sezonie. A przy braku, w całym sezonie, Maksymiliana Szweda, to jednak spore osłabienie drużyny.

    Halowe mistrzostwa świata. Polska sztafeta 4x400 metrów z aspiracjami na finał. Decydowało ponad pół sekundy

    Polacy znaleźli się w pierwszej serii, tu było aż pięć sztafet. Dwie pierwszej z każdej z nich kwalifikowały się do finału bezpośrednio, jeszcze dwie miały szansę z czasami. Zaczął najmocniejszy w ekipie Marcin Karolewski, wczorajszy brązowy medalista z miksta. Po zejściu do krawężnika był trzeci: za Holendrem i Amerykaninem. Ale przed Portugalczykiem.

    Karolewski zachował siły do końca, zaatakował jeszcze Eliję Godwina, wyprzedził Amerykanina. I przekazał pałeczkę Wiktorowi Wróblowi na drugim miejsce. USA spadło zaś na 4. pozycję.

    zawodnicy kilku reprezentacji podczas biegu sztafetowego na hali, przekazujący sobie pałeczki na torze, skupieni na rywalizacji, wśród nich biegacze z USA, Polski i Holandii
    Zmiana między Wiktorem Wróblem i Remigiuszem ZazuląRadek PietruszkaPAP

    20-latek z AZS Łódź nie wytrzymał jednak tempa, sam przyznał, że w końcówce "trochę go postawiło". Amerykanie zaczęli przyspieszać, Demarius Smith, a zwłaszcza później Justin Robinson przebiegli swoje zmiany - z lotnego startu - poniżej 46 sekund. Wróblowi zmierzono 46.67 s, Remigiuszowi Zazuli - 47.01 s. A do tego doszły jeszcze dwie dość przeciętne, by nie napisać kiepskie, zmiany.

    Mateusz Rzeźniczak zaczynał więc swoją zmianę czwarty, ale niepokojąco wyglądała różnica, jaką miał do trzeciej w tym momencie sztafety Portugalii. I nie zdołał jej odrobić. A Portugalczycy mieli tu Joao Coelho, który na finiszu znalazł sobie jeszcze miejsce przy wewnętrznej częsci toru i minął Amerykanina TJ Tomlyanovicha. Te trzy sztafety - także Holandia - uzyskały czasy w przedziale 3:04.66 - 3:04.85. A Polacy: 3:06.30.

    Musieliśmy więc czekać na drugi półfinał, ten z czterema zespołami. A trzeci na mecie nie mógł mieć lepszego czasu.

      Wyglądało, że jest taka szansa, bo zaskakująco kiepsko w pierwszej części radzili sobie Węgrzy, a z tyłu byli Czesi. Tylko dwie ostatnie zmiany "Madziarów" były już znacznie lepsze, na mecie wskoczyli jeszcze przed trzecią Jamajkę. A ta miała lepszy czas od naszej drużyny o 62 setne.

      - Bez Kajetana udało się uzyskać wartościowy wynik, czasem taki chyba dawał nawet medal, bodaj rok temu w Chinach. No ale była gorsza obsada. Nie można mówić o jakiejś spektakularnej porażce - stwierdził w TVP Sport Marcin Karolewski.

      - Czuję lekki niedosyt, chcieliśmy walczyć o finał i biec w nim. Ale polskie 400 metrów się rozwija - zaznaczył Mateusz Rzeźniczak.

      Dwóch młodych sportowców w biało-czerwonych strojach siedzi na bieżni, jeden z nich w ostrości wygląda na skupionego i zamyślonego, drugi rozmyty na pierwszym planie.
      Mateusz RzeźniczakRadek PietruszkaPAP
      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja