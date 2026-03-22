Świetny start następców Lisowczyków, później gorący fotel. Wyrok po 10 minutach

Złoto w Lizbonie w 2001 roku, złoto w Birmingham w 2018 roku - żadna inna konkurencja nie dała nam takiej radości, jak zmagania panów w sztafecie 4x400 metrów. Przynajmniej w halowych mistrzostwach świata, bo jednak generalnie męska drużyna znalazła się później w cieniu kobiecej. No i od kilku lat, także sztafety mieszanej.

W hali Biało-Czerwonym powinno być jednak łatwiej o sukcesy niż na stadionie, także i dlatego, że wiele reprezentacji odpuszcza te zmagania. Zwłaszcza kraje afrykańskie, z Botswaną, RPA czy Nigerią na czele, z walki w Polsce zrezygnowali też Brytyjczycy. Zostało dziewięć drużyn, sześć z nich miało pobiec w wieczornym finale.

I tu właśnie pojawiła się szansa Polaków, którzy jednak trochę zaryzykowali. Bo tym ryzykiem było zostawienie na rezerwie Kajetana Duszyńskiego, naszego najszybszego 400-metrowca w tym sezonie. A przy braku, w całym sezonie, Maksymiliana Szweda, to jednak spore osłabienie drużyny.

Halowe mistrzostwa świata. Polska sztafeta 4x400 metrów z aspiracjami na finał. Decydowało ponad pół sekundy

Polacy znaleźli się w pierwszej serii, tu było aż pięć sztafet. Dwie pierwszej z każdej z nich kwalifikowały się do finału bezpośrednio, jeszcze dwie miały szansę z czasami. Zaczął najmocniejszy w ekipie Marcin Karolewski, wczorajszy brązowy medalista z miksta. Po zejściu do krawężnika był trzeci: za Holendrem i Amerykaninem. Ale przed Portugalczykiem.

Karolewski zachował siły do końca, zaatakował jeszcze Eliję Godwina, wyprzedził Amerykanina. I przekazał pałeczkę Wiktorowi Wróblowi na drugim miejsce. USA spadło zaś na 4. pozycję.

Zmiana między Wiktorem Wróblem i Remigiuszem Zazulą

20-latek z AZS Łódź nie wytrzymał jednak tempa, sam przyznał, że w końcówce "trochę go postawiło". Amerykanie zaczęli przyspieszać, Demarius Smith, a zwłaszcza później Justin Robinson przebiegli swoje zmiany - z lotnego startu - poniżej 46 sekund. Wróblowi zmierzono 46.67 s, Remigiuszowi Zazuli - 47.01 s. A do tego doszły jeszcze dwie dość przeciętne, by nie napisać kiepskie, zmiany.

Mateusz Rzeźniczak zaczynał więc swoją zmianę czwarty, ale niepokojąco wyglądała różnica, jaką miał do trzeciej w tym momencie sztafety Portugalii. I nie zdołał jej odrobić. A Portugalczycy mieli tu Joao Coelho, który na finiszu znalazł sobie jeszcze miejsce przy wewnętrznej częsci toru i minął Amerykanina TJ Tomlyanovicha. Te trzy sztafety - także Holandia - uzyskały czasy w przedziale 3:04.66 - 3:04.85. A Polacy: 3:06.30.

Musieliśmy więc czekać na drugi półfinał, ten z czterema zespołami. A trzeci na mecie nie mógł mieć lepszego czasu.

Wyglądało, że jest taka szansa, bo zaskakująco kiepsko w pierwszej części radzili sobie Węgrzy, a z tyłu byli Czesi. Tylko dwie ostatnie zmiany "Madziarów" były już znacznie lepsze, na mecie wskoczyli jeszcze przed trzecią Jamajkę. A ta miała lepszy czas od naszej drużyny o 62 setne.

- Bez Kajetana udało się uzyskać wartościowy wynik, czasem taki chyba dawał nawet medal, bodaj rok temu w Chinach. No ale była gorsza obsada. Nie można mówić o jakiejś spektakularnej porażce - stwierdził w TVP Sport Marcin Karolewski.

- Czuję lekki niedosyt, chcieliśmy walczyć o finał i biec w nim. Ale polskie 400 metrów się rozwija - zaznaczył Mateusz Rzeźniczak.

Mateusz Rzeźniczak

Energa Start Elbląg - Sośnica Gliwice. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport