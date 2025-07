Świetny powrót Nowickiego. Katzberg pokonany. Padły niemal wszystkie rekordy

Jeśli zaczynać Diamentową Ligę od rzutu młotem, to właśnie tak jak w Eugene - z przytupem! Znakomity progres poczynił nasz Wojciech Nowicki - w Oregonie poprawił swój rekord sezonu o niemal 4,5 metra - teraz to 77.03 m. A wszystkich przyćmił nie mistrz olimpijski i mistrz świata Ethan Katzberg, a Rudy Winkler. Amerykanin rzucił 83.16 m, to nowy rekord USA, nowy rekord mityngu i nowy rekord całej Diamentowej Ligi. A poprzedni należał do... Nowickiego.