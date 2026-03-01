Świetny finał z Bukowiecką i Święty-Ersetic. Jest nowa mistrzyni Polski

Rok temu w halowej rywalizacji Natalii Bukowieckiej praktycznie nie zobaczyliśmy, choć plany były inne. Podopieczna trenera Marka Rożeja doznała kontuzji w mityngu w Ostrawie, nie okazała się na tyle poważna, by zakończyć sezon. Ale utrudniła treningi, Bukowiecka spróbowała jeszcze swoich sił w mistrzostwach Polski w Toruniu, ale tam przegrała rywalizację z Justyną Święty-Ersetic. I ostatecznie zrezygnowała z wyjazdu do Holandii na mistrzostwa Europy, nie czuła się wystarczająco przygotowana.

Latem już po urazie nie było śladu. W Tokio zajęła czwarte miejsce w mistrzostwach świata, kosmicznym biegu, w którym ta pozycja i tak była ogromnym sukcesem.

A teraz hala już takich przykrych doświadczeń nie przyniosła. Bukowiecka długo przygotowywała się do sezonu w RPA, trenowała na powietrzu. Pod dachem zaplanowała zaledwie trzy starty, wszystkie w Toruniu. Najpierw w Copernicusie, tam "złamała" 51 sekund, uzyskała minimum na halowe mistrzostwa świata. Dziś był ten drugi raz - w mistrzostwach kraju. A trzeci nastąpi w HMŚ.

Halowe mistrzostwa Polski. Natalia Bukowiecka znów złota. Rekord Polski U-20 Anastazji Kuś

Ten finałowy bieg był okazją do rewanżu za zeszłoroczną rywalizację z Justyną Święty-Ersetic. Wtedy Bukowiecka prowadziła jeszcze w połowie drugiego okrążenia, ale starsza koleżanka skontrowała w końcówce. I niespodziewanie zgarnęła złoto.

Teraz Justyny też bardzo długo nie było w zmaganiach, a to już zaskakiwało. Jej celem było uzyskanie indywidualnej kwalifikacji na mistrzostwa świata, minimum wyznaczono na 51.75 s. W Copernicusie wybiegała 52.09 s, to jednak za mało. Dziś miała więc cel ważniejszy być może nawet od walki z Bukowiecką o złoto.

Finisz finału 400 metrów kobiet. Natalia Bukowiecka ze złotem Tytus Żmijewski PAP

One dwie miały do dyspozycji najlepsze tory - to efekt czasów uzyskanych w sobotnich eliminacjach, przywilej wynikający z szybkiego biegania już w tamtej rywalizacji. Natalia wylosowała piąty, goniła Święty-Ersetic. I było jasne, że szybko rzuci się w pogoń, by jako pierwsza zbiec na końcu okrążenia do krawężnika.

Tak się stało, dogoniła i wyprzedziła Święty-Ersetic. Uzyskała kilka metrów przewagi, dość bezpiecznie finiszowała pierwsza. Nie było jednak takiego przyspieszenia, jakiego po rekordzistce Polski moglibyśmy się spodziewać. Stąd i brak poprawienia tego wyniku sprzed dwóch lat, wtedy uzyskała 50.83 s.

Dziś finiszowała w 51.44 s, było więc wolniej o niemal pół sekundy niż tydzień temu. - Poniżej planu, ale cieszę się, że dziewczyny pobiegły bardzo szybko - mówiła Bukowiecka w TVP Sport. - Muszę się jeszcze obiegać w hali, czułam się przygotowana do szybkiego biegania, ale nie potrafię utrzymać tempa. Mam jednak nadzieję, że to nastąpi - zaznaczyła. I dodała, że szybkościowo jest już dobrze, co pokazało pierwsze okrążenie.

Znacznie ciekawsze rzeczy działy się za jej plecami. Tam niezagrożona była druga pozycja Święty-Ersetic, choć apetyt na srebro, ale też przepustkę na HMŚ, miała Anna Gryc. Dziś nie dała rady 33-latce. Nasza mistrzyni olimpijska z Tokio w sztafecie mieszanej uniosła ręce wysoko w górę, gdy na tablicy pojawił się jej czas. 51.75 s - co do setnej wypełnione minimum.

Gryc uzyskała 51.96 s to również jej rekord życiowy. Może być bardzo mocnym punktem kobiecej sztafety. Zaskoczyła też Anastazja Kuś. Biegła po pierwszym torze, zdecydowanie najgorszym. I była cały czas piąta. Na ostatnich 80 metrach zaatakowała Weronikę Bartnowską, finiszowała na trzecim torze, nadrabiała dystansu. Zachowała jednak siły, o pół sekundy poprawiła rekord życiowy z wczoraj, uzyskała 52.50 s. O sześć setnych poprawiła rekord Polski juniorek, należący dotąd do Kornelii Lesiewicz.

A Bartnowska też ma nową życiówkę - 52.81 s. I to na pewno da duży spokój trenerowi Matusińskiemu.

Halowe mistrzostwa Polski. Finał 400 metrów kobiet

1. Natalia Bukowiecka (Podlasie Białystok) - 51.44 s

2. Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice) - 51.75 s

3. Anna Gryc (AZS AWF Warszawa) - 51.96 s (rekord życiowy)

4. Anastazja Kuś (AZS UWM Olsztyn) - 52.50 s (rekord Polski U-20)

5. Weronika Bartnowska (AZS AWF Warszawa) - 52.81 s (rekord życiowy)

6. Margarita Koczanowa (AZS AWF Kraków) - 53.22 s

