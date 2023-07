Świetny bieg Pii Skrzyszowskiej. Znakomity występ obok wielkich gwiazd

Aby walczyć o podium w najlepszych mityngach, 100 m przez płotki trzeba biegać poniżej 12,50 s . Aby walczyć o medale w mistrzostwach świata czy w igrzyskach olimpijskich - jeszcze ze dwie dziesiąte sekundy szybciej. Pia Skrzyszowska już w zeszłym roku pokazała, że ta pierwsza granica już wkrótce może paść - wyśrubowała swój rekord życiowy do czasu 12,51 s. Ten sezon zaczęła trochę później niż poprzedni - szczytowa forma ma być pod koniec sierpnia, ale też powinna utrzymać się nieco dłużej, najlepiej do finału Diamentowej Ligi. A już widać, że idzie ona w górę.

Pia Skrzyszowska goni rywalki. I jest pewna, że je dogoni

- Moja forma idzie w górę i to mnie cieszy, choć nie ukrywam, że chciałabym, by to był lepszy bieg. Nie ustrzegłam się błędów, ale też wiele się działo w czasie tego biegu. Poza tym byłam chyba trochę rozkojarzona. Do mistrzostw świata mam jednak jeszcze miesiąc i mam nadzieję, że w Budapeszcie będę już biegała perfekcyjnie - powiedziała Skrzyszowska w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii.