Świetne wieści od Anny Kiełbasińskiej. Sama się tego nie spodziewała

Nie byłam w stanie trenować. Sama rozgrzewka przed nim nieraz zajmowała mi dwie godziny i to na mocnym środku przeciwbólowym, a i tak niewiele to dawało. Starałam się biegać zatem co kilka dni. Za każdym razem czekałam na ten dzień, ale w stresie, bo nie wiedziałam, czy w końcu uda się coś zrobić.

~ Anna Kiełbasińska w rozmowie z Interią