Świetne wieści dla Ukraińców. Wzięli na siebie ich koszty przygotowań

Zakwaterowanie w Bańskiej Bystrzycy dla czterdziestu sportowców z Ukrainy zostało sfinansowane ze specjalnego funduszu IAAF oraz z Funduszu Solidarności Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ś wiatowa Lekkoatletyka postanowiła przekazać w tym roku 172 tysiące euro dla zawodników z Ukrainy przygotowujących się do mistrzostw świata . To już kolejne takie wsparcie od momentu rosyjskiej agresji i wybuchu wojny - ze wspomnianego Funduszu Solidarności MKOl przekazano łącznie już 6,8 miliona euro.

Rozumiemy, jak ważni i inspirujący są ukraińscy sportowcy dla ich kraju w tym strasznym czasie. Chcemy dać im okazję do rywalizacji i osiągania sukcesów, pomimo wielkich trudności, jakie przynosi im i ich społeczeństwu ta straszna wojna. Stracili tak wiele, a my możemy przynajmniej pomóc im w utrzymaniu ich marzeń o lekkiej atletyce

Decyzja Światowej Lekkoatletyki spotkała się już z wyrazami uznania ze strony Ukraińskiej Federacji Lekkoatletycznej . - Dzięki temu wsparciu udało się zapewnić najlepszym zawodnikom naszej kadry niezbędne warunki na końcowym etapie przygotowań do mistrzostw świata w Budapeszcie - powiedziała Iolanta Chropacz, sekretarz generalny związku.

Mistrzostwa świata w Budapeszcie już od 19 sierpnia

Tegoroczne mistrzostwa świata odbędą się w stolicy Węgier. Rywalizacja o medale rozpocznie się 19 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia. IAAF konsekwentnie nie decyduje się na przywrócenie do startu zawodników z Rosji i Białorusi. Wiadomo również, że rosyjscy działacze nie dostali zaproszenia do udziału w kongresie wyborczym, który odbędzie się w Budapeszcie przy okazji mistrzostw.