W niedzielę odbył się mityng CMCM Luxembourg Indoor Meeting (World Athletics Indoor Tour Silver). W zawodach udział wzięło kilku reprezentantów Polski, ale najwięcej radości przyniósł nam występ Jakuba Szymańskiego w biegu na 60 metrów przez płotki.

Dla halowy mistrza Europy z 2025 roku występ w Luksemburgu był pierwszym sprawdzianem w tym roku. Już w eliminacjach uzyskał świetne 7.56 s.

Udane eliminacje, ale co się stało w finale. Polak liderem list światowych

To był jednak dopiero przedsmak tego, co wydarzyło się w finale, w którym pobiegł o 0.08 s szybciej. Polak był najszybszy w finale i z czasem 7.48 s został liderem tegorocznych list na świecie.

23-latek wygrał przed Elie Bacarim (7.50) z Belgii i Enrique Llopisem (7.50) z Hiszpanii. Czwarty linię mety przekroczył Damian Czykier (7.59). Obu polskich płotkarzy tym samym wypełniło minimum na tegoroczne halowe mistrzostwa świata, które odbędą się w Toruniu w dniach 20-22 marca 2026.

Bardzo dobrze w Luksemburgu zaprezentował się także Maciej Wyderka. W pierwszym starcie sezonu uzyskał na 800 metrów 1:45:38. Polak poprawił rekord życiowy i przesunął się na trzecie miejsce w tabelach historycznych polskiej lekkiej atletyki. Zawodnik ze Śląska wypełnił minimum na mistrzostwa świata pod dachem oraz został jednocześnie wiceliderem światowych zestawień 800-metrowców.

Ceremonia medalowa z udziałem Polaków po rywalizacji sztafet na 5000 m w ME w Tilburgu Polsat Sport

Jakub Szymański Marcin Golba/NurPhoto AFP

Jakub Szymański NICOLAS TUCAT AFP

Jakub Szymański w Filadelfii, tuż przed swoim biegiem w Grand Slam Track STR/NurPhoto AFP