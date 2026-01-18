Świetne eliminacje, ale co się stało w finale. Polski mistrz postraszył rywali. I jest najlepszy na świecie
Świetne wieści napłynęły z Luksemburga, gdzie odbył się mityng CMCM Luxembourg Indoor Meeting. W biegu na 60 metrów przed płotki doskonale zaprezentował się Jakub Szymański. Polak z czasem 7.48 s został liderem światowych tabel. Dla polskiego mistrza był to pierwszy w tym roku oficjalny występ.
W niedzielę odbył się mityng CMCM Luxembourg Indoor Meeting (World Athletics Indoor Tour Silver). W zawodach udział wzięło kilku reprezentantów Polski, ale najwięcej radości przyniósł nam występ Jakuba Szymańskiego w biegu na 60 metrów przez płotki.
Dla halowy mistrza Europy z 2025 roku występ w Luksemburgu był pierwszym sprawdzianem w tym roku. Już w eliminacjach uzyskał świetne 7.56 s.
Udane eliminacje, ale co się stało w finale. Polak liderem list światowych
To był jednak dopiero przedsmak tego, co wydarzyło się w finale, w którym pobiegł o 0.08 s szybciej. Polak był najszybszy w finale i z czasem 7.48 s został liderem tegorocznych list na świecie.
23-latek wygrał przed Elie Bacarim (7.50) z Belgii i Enrique Llopisem (7.50) z Hiszpanii. Czwarty linię mety przekroczył Damian Czykier (7.59). Obu polskich płotkarzy tym samym wypełniło minimum na tegoroczne halowe mistrzostwa świata, które odbędą się w Toruniu w dniach 20-22 marca 2026.
Bardzo dobrze w Luksemburgu zaprezentował się także Maciej Wyderka. W pierwszym starcie sezonu uzyskał na 800 metrów 1:45:38. Polak poprawił rekord życiowy i przesunął się na trzecie miejsce w tabelach historycznych polskiej lekkiej atletyki. Zawodnik ze Śląska wypełnił minimum na mistrzostwa świata pod dachem oraz został jednocześnie wiceliderem światowych zestawień 800-metrowców.