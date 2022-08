Świetna premiera na Śląskim. Od Chorzowa lepszy tylko jeden mityng!

W Chorzowie jeszcze w piątek było ponad 30 stopni w cieniu, ale w sobotę od rana pogoda się zepsuła. Temperatura spadła do grubo poniżej 20 stopni, a na dodatek dosyć obficie padało. Dopiero pod koniec zawodów niebo nad Stadionem Śląskim nieco się przetarło i w niedzielę znów ma zaświecić słońce...

To musiało odbić się na poziomie premierowego mityngu Diamentowej Ligi w naszym kraju, a także na frekwencji - na 55-tysięcznym chorzowskim gigancie zasiadło około 25 tysięcy widzów.

Mimo to w większości rozegranych konkurencji kibice nie mogli narzekać na emocje i zobaczyli lekkoatkletyczne zawody, jakich jeszcze w Polsce nie było - pod względem wyników był to zdecydowanie najwyżej punktowany mityng w historii rozegrany na polskiej ziemi. Według rankingu World Athletics tegoroczny Memoriał Kamili Skolimowskiej był drugim najlepszym mityngiem na świecie w 2022 roku, po majowych zawodach Diamond League w Eugene.

Na czoło oczywiście wysuwa się najszybszy w tym roku na świecie bieg na 100 m kobiet, który Jamajka Shelly Ann Fraser-Pryce wygrała w czasie 10,66 sek. Znakomity jest przecież także 6.10 Armanda Duplantisa w skoku o tyczce i żałować tylko można, że pogoda i mokry rozbieg nie pozwoliły Szwedowi po raz kolejny zaatakować wlasnego rekordu świata, który od lipcowych MŚ w Eugene wynosi 6.21.

Z polskiej perspektywy zapamiętamy chorzowską diamentową inaugurację głównie dzięki biegaczkom Natalii Kaczmarek, Pii Skrzyszowskiej oraz młociarzowi Pawłowi Fajdkowi.

Sprinterka z Dolnego Śląska przeszła do historii jako druga Polka po legendarnej Irenie Szewińskiej, która dystans 400 metrów przebiegła poniżej 50 sekund. Rezultat 49,86 dałby Kaczmarek 4. miejsce w lipcowych mistrzostwach świata w Eugene, w których przecież nie weszła do finału.

Z kolei Skrzyszowska dwukrotnie poprawiała rekord życiowy na 100 m przez płotki - w eliminacjach 12,58, a w finale 12,51, bijąc rekord Polski i Europy do lat 23. W Chorzowie w znakomitej stawce konkurentek wystarczyło to do 4. miejsca.

Fajdek wygrał rozgrywany poza głównym programem mityngu konkurs rzutu młotem i wynikiem 81.27 m zabrał Wojciechowi Nowickiemu rekord Diamentowej Ligi (81,25 w czerwcu w Paryżu). Pięciokrotny mistrz świata jednocześnie odniósł ósme zwycięstwo w Memoriale Kamili Skolimowskiej, który w 2022 roku wkroczył w zupełnie nową erę.

Zwycięzcy i miejsca Polaków

Kobiety

100 m: 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamajka) 10,66 - najlepszy w tym roku wynik na świecie

200 m: 1. Shericka Jackson (Jamajka) 21,84... 9. Nikola Horowska (Polska) 23,44

400 m: 1. Femke Bol (Holandia) 49,75, 2. Natalia Kaczmarek (Polska) 49,86... 5. Anna Kiełbasińska (Polska) 50,57, 9. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 52,10

800 m: 1. Ajee Wilson (USA) 1:58.28... 7. Adrianna Czapla (Polska) 1:59.86

1500 m: 1. Diribe Welteji (Etiopia) 3:56.91... 5. Sofia Ennauoi (Polska) 4:01.39, 10. Eliza Megger (Polska) 4:03.04

3000 m: 1. Sifan Hassan (Holandia) 8:39.27... 17. Beata Topka (Polska) 8:57.20

100 m ppł.: 1. Jasmine Camacho-Quinn (Portoryko) 12,34... 4. Pia Skrzyszowska (Polska) 21,51, 13. Klaudia Wojtunik (Polska) 13,27, 14. Marika Majewska (Polska) 13,34, 15. Adrianna Sułek (Polska) 13,43, 17. Karolina Kołeczek (Polska) 13,94

Wzwyż: 1. Safina Sadullayeva (Uzbekistan) 1.92

Kula: 1. Chase Ealey (USA) 20.38

Młot: 1. Brooke Andersen (USA) 75.76... 3. Malwina Kopron (Polska) 70.37

Oszczep: 1. Haruka Kitaguchi (Japonia) 65.10

Mężczyźni

100 m: 1. Trayvon Bromell (USA) 9,95

400 m: 1. Michael Norman (USA) 44,11.... Kajetan Duszyński (Polska) 46,08

800 m: Emmanuel Kipkurui Korir (Kenia) 1:45.72... 5. Patryk Dobek (Polska) 1:46.31

400 m ppł.: 1. Alison dos Santos (Brazylia) 47,80... 8. Sebastian Urbaniak (Polska) 49,85

Tyczka: 1. Armand Duplantis (Szwecja) 6.10... 4. Piotr Lisek (Polska) 5.63

Trójskok: 1. Andy Diaz Hernandez (Kuba) 17.53

W dal: Miltiadis Tentoglou (Grencja) 8.13... 7. Piotr Tarkowski (Polska) 7.59

Oszczep: 1. Jakub Vadlejch (Czechy) 86.68... 7. Marcin Krukowski (Polska) 73.91

Kula: 1. Joe Kovacs (USA) 21.79... 5. Michał Haratyk (Polska) 20.53, 7. Konrad Bukowiecki (Polska) 19.76, 8. Jakub Szyszkowski (Polska) 19.17

Młot: 1. Paweł Fajdek (Polska) 81.27, 2. Wojciech Nowicki (Polska) 79.19