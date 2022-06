Świetna Diamentowa Liga Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajdka. Rewanż mistrza

Po mistrzostwach Polski w Suwałkach Wojciech Nowicki przyznawał, że jest na etapie mocniejszych treningów i stara się, by zawody mu w tym nie przeszkadzały. Stać go było na jeden dobry rzut powyżej 80 metrów (80,90 m), co dało mistrzostwo Polski. Później przyszedł jednak słabszy występ w Oslo, bo tamtejszy mityng Diamentowej Ligi odbywał się w deszczu, a nie każdy lekkoatleta lubi takie warunki. Dość niespodziewanie mistrz olimpijski z wynikiem 78,36 zajął dopiero trzecie miejsce, bo uległ swojemu krajowemu rywalowi Pawłowi Fajdkowi (80,56 m), ale też Węgrowi Bence Halaszowi (79,29 m). Dziś młociarz z Białegostoku wziął na rywalach srogi rewanż.

Wojciech Nowicki zrewanżował się Pawłowi Fajdkowi

Jeśli tak ma wyglądać rzucanie w trakcie mocniejszych treningów, to Wojciech Nowicki może być spokojny o formę podczas lipcowych mistrzostw świata. Dziś w Paryżu zawodnik Podlasia Białystok trzy pierwsze rzuty miał na odległość ponad 80 metrów (80,77 m w najlepszej próbie), a w czwartej poprawił się na 81,25 m. Rywale nie mieli dziś z nim szans. Paweł Fajdek dwa dni temu triumfował w Oslo, dziś też przekroczył 80 metrów - stało się to w czwartym podejściu (80,11 m), Rywale bardzo długo byli w cieniu polskich mistrzów, dopiero w piątych próbach Quentin Bigot uzyskał 78,12 m, a Bence Halasz 76,32 m. Dało im to trzecie i czwarte miejsce.

Malwina Kopron trzecia w Diamentowej Lidze

Konkurs pań stał na słabszym poziomie, a wygrała go brązowa medalistka z Tokio - Malwina Kopron. Najlepszy wynik Polki to 71,33 m.