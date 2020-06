Światowy Dzień Biegania łączy wielką społeczność

W tym roku 3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Biegania. The New York Road Runners zorganizowało wyzwanie, dzięki któremu każdy biegacz na świecie będzie mógł świętować swój dzień w bezpieczny sposób. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w akcji #Run1Tag1 i wytypowania kolejnych osób do zabawy.

Na pierwszą środę czerwca przypada Światowy Dzień Biegania. Młode święto tym razem celebrowane będzie w wirtualny sposób.

Do wzięcia udziału w akcji #Run1Tag1 zachęca The New York Road Runners oraz Światowa Lekkoatletyka. Celem wyzwania jest połączenie globalnej społeczności i stworzenie jednego światowego tagu, zachęcającego innych do wyjścia z domu, aby pobiegać lub przejść jedną milę spacerem.

Każdy, kto zdecyduje się dołączyć do świętowania za pomocą specjalnej platformy, powinien oznaczyć swojego znajomego, aby ten również przebiegł jedną milę.

Stworzono również wyzwanie "Aktywny w domu", aby zachęcić do każdej formy ruchu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Do globalnego świętowania włączyło się już ponad 24 tysiące biegaczy ze 165 krajów.