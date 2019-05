Światowe zawody IAAF w sztafetach - sześć polskich zespołów w Jokohamie

Sześć polskich zespołów wystąpi w 4. światowych zawodach IAAF w sztafetach (11-12 maja), które po raz pierwszy odbędą sią w Japonii - w Jokohamie. Reprezentacja Polski liczy 24 osoby. Stawką będą m.in. kwalifikacje do mistrzostw świata w katarskiej Dausze.

W Jokohamie "Biało-Czerwoni" rywalizować będą w sztafetach kobiet i mężczyzn 4x100 i 4x400 m, a także mieszanej 4x400 m. Dodatkowo zgłoszono do startu mieszany zespół w sztafecie 2x2x400 m. W tej ostatniej konkurencji odbędzie się od razu finał.

Pierwotnie PZLA powołał na te zawody 26 osób. Ze składu najbardziej utytułowanej w ostatnich latach polskiej sztafety - żeńskiego zespołu 4x400 m w ostatniej chwili po doznaniu urazu na treningu wypadła Iga-Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz). To poważne osłabienie, ale temu zespołowi kwalifikacja do mistrzostw świata w Katarze nie powinna sprawić większego problemu. Wywalczy ją bowiem 10 zespołów z 22 zgłoszonych do startu. Także po 10 najlepszych ekip zakwalifikuje się w rywalizacji panów na 4x400 m oraz w obu sztafeta 4x100 m. W rywalizacji teamów mieszanych na 4x400 m przepustka na mistrzostwa świata czeka na 12 ekip.

Jak dowiedziała się PAP kontuzje mają także Jakub Krzewina (WKS Śląsk Wrocław) ze sztafety 4x400 m i Klaudia Adamek (KS Gwardia Piła) z 4x100 m. Dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki poinformował, że do Japonii dolecieć ma będący pierwotnie na liście rezerwowej płotkarz Patryk Dobek (MKL Szczecin).

Wiceprezes PZLA Tomasz Majewski przyznał, że dla polskiej reprezentacji w zawodach w Japonii najważniejsze są kwalifikacje na MŚ, które znacznie ułatwią później kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Tokio.

- Jeżeli się człowiek nie łapie na mistrzostwa świata, to później szanse na igrzyska maleją. W kontekście tych obu imprez zawody w Jokohamie są dla nas bardzo ważne. To szczególnie istotne dla trzech naszych sztafet - dwóch 4x100 i męskiej 4x400, bo dziewczyny na 4x400 są tak mocne, że na pewno wywalczą kwalifikację. Reszta musi walczyć - czasami bardzo mocno, bo świat nie śpi - wskazał Majewski.

Dodał, że nie miejsca na podium, a zakwalifikowanie się na MŚ wszystkich czterech sztafet byłoby dużym sukcesem. W jego ocenie realne szanse na taki awans ma też sztafeta mieszana, bo nie dochodzą w niej w zasadzie państwa, które nie byłyby mocne w rywalizacji na dystansach 4x400 pań czy panów, a w obu przypadkach Polska jest w czołówce światowej.

Do udziału w zawodach IAAF w sztafetach zgłoszono 790 uczestników z 49 państw. Obok sztafety 2x2x400 metrów, która jest nowością, w programie 4. IAAF World Relays pojawi się również bieg 4x110 metrów przez płotki.

- Bieg rozgrywany jest na prostej, każda sztafeta biegnie po dwóch torach (bez pałeczki). Rozpoczyna płotkarz, który ustawia bloki startowe na linii... mety i biegnie w kierunku tradycyjnej linii startu dla dystansu 110 m przez płotki. Kończy bieg i wtedy na innym torze (również z bloków startowych) rusza zawodniczka, po pokonaniu dziesiątego płotka ma do przebiegnięcia nie 10,50 m a 20,50 m - informuje PZLA.

Majewski przyznaje, że jest raczej lekkoatletycznym konserwatystą i nie wszystkie tego rodzaju innowacje mu się podobają. Ma jednak świadomość, że "królowa sportu" musi szukać rozwiązań atrakcyjnych dla widzów. - Sztafetę płotkarską ogląda się dziwnie, ale bez wątpienia jest ona atrakcyjna w odbiorze - przyznał dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Impreza po raz pierwszy odbędzie się w Japonii. Dotychczasowe trzy edycje rozegrane zostały w Nassau na Bahamach, ale problemy z finansowaniem imprezy spowodowały, że zawody przeniesiono do Jokohamy.

W ubiegłym roku impreza się nie odbyła. Z kolei dwa lata temu w IAAF World Relays reprezentanci Polski dwa razy stanęli na podium. Drugie miejsce za Amerykankami zajęły zawodniczki w biegu 4x400 m, a trzecie zawodnicy w konkurencji 4x800 m za USA i Kenią. W Japonii rywalizacja na dystansie 4x800 m nie odbędzie się.

