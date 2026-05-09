Trzy z sześciu polskich sztafet wywalczyły w pierwszy weekend maja kwalifikację do mistrzostw świata w Pekinie - jedną z nich okazała się kobieca drużyna 4x100 metrów. Mimo że w jej składzie zabrakło Ewy Swobody, przygotowującej się do sezonu, a ten zacznie za miesiąc. Do Botswany w ogóle nie poleciała Kryscina Cimanouska, do tej pory mająca pewne miejsce w sztafecie, nie startowała też w sezonie halowym.

Przygotowywała się zaś Monika Romaszko, jedna z najlepszych polskich sprinterek, ale nie znalazła się ani w sztafecie mieszanej, ani w tej kobiecej. Mimo że na początku kwietnia wystąpiła w Lublinie w biegach, które były kluczowe dla kwalifikacji polskiego miksta do World Relays.

Fatalna kontuzja reprezentantki Polski. Właśnie wtedy, gdy miała zacząć sezon

24-letnia zawodniczka Agrosu Zamość, pochodząca z Ułęża na Lubelszczyźnie, nie jest może gwiazdą europejskiego sprintu, ale ważną częścią polskiej sztafety. Zdobywała medale na Uniwersjadzie i w Igrzyskach Europejskich, biegała w World Relays w Nassau (2024) i Kantonie (2025). Na drugiej zmianie wystąpiła też w sztafecie 4x100 metrów podczas mistrzostw Europy w Rzymie, w czerwcu 2024 roku. Dostała olimpijską nominację, w Paryżu pozostała rezerwową.

Monika Romaszko

W Gaborone prawdopodobnie wystąpiłaby w którymś z biegów, zwłaszcza że do Botswany nie poleciały Swoboda i Cimanouska. A sztafeta mieszana 4x100 metrów, bez Pii Skrzyszowskiej, też walczyła o przepustkę do mistrzostw świata w Pekinie, tam nastąpi jej debiut w tych globalnych zmaganiach.

Co więc się stało, poza samą informacją o urazie? Szczegóły wyjawiła reprezentantka Polski w swoich mediach społecznościowych. Okazało się bowiem, że doznała jednej z najgorszych kontuzji dla profesjonalnych sportowców. "W ostatnim czasie świat się dla mnie zatrzymał. 29.04.2026, dzień, w którym przeszłam operację zszycia zerwanego ścięgna Achillesa. W miniony weekend miał się dla mnie rozpocząć sezon letni podczas World Relays, ale życie miało dla mnie inne plany" - napisała.

To samo pod koniec lutego spotkało w Toruniu Huberta Trościankę - naszego rekordzistę świata w juniorskim dziesięcioboju.

Romaszko zaznaczyła, że już teraz zaczyna walkę o powrót do sprawności, a w 2027 roku można znów spodziewać się jej na tartanie. "Jestem gotowa, żeby podjąć tę walkę i wrócić silniejsza" - zapewniła.

Polki sztafeta 4x100 m. Z prawej Monika Romaszko

