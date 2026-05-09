"Świat się dla mnie zatrzymał". Reprezentantka Polski ogłasza po World Relays
Dwa lata temu w Rzymie kobieca sztafeta 4x100 metrów celowała w obronę srebrnego medalu z Monachium - Kryscina Cimanouska, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda nie ukończyły jednak finału. Dwie z nich przygotowywały się w kwietniu w RP do World Relays, pobiegła jednak tylko Stefanowicz, cieszyła się z awansu do MŚ w Pekinie w 2027 roku. A Romaszko zabrakło - tak w mikście, jak i w kobiecej sztafecie. I już wiadomo, że sezon się dla niej zakończył.
Trzy z sześciu polskich sztafet wywalczyły w pierwszy weekend maja kwalifikację do mistrzostw świata w Pekinie - jedną z nich okazała się kobieca drużyna 4x100 metrów. Mimo że w jej składzie zabrakło Ewy Swobody, przygotowującej się do sezonu, a ten zacznie za miesiąc. Do Botswany w ogóle nie poleciała Kryscina Cimanouska, do tej pory mająca pewne miejsce w sztafecie, nie startowała też w sezonie halowym.
Przygotowywała się zaś Monika Romaszko, jedna z najlepszych polskich sprinterek, ale nie znalazła się ani w sztafecie mieszanej, ani w tej kobiecej. Mimo że na początku kwietnia wystąpiła w Lublinie w biegach, które były kluczowe dla kwalifikacji polskiego miksta do World Relays.
Fatalna kontuzja reprezentantki Polski. Właśnie wtedy, gdy miała zacząć sezon
24-letnia zawodniczka Agrosu Zamość, pochodząca z Ułęża na Lubelszczyźnie, nie jest może gwiazdą europejskiego sprintu, ale ważną częścią polskiej sztafety. Zdobywała medale na Uniwersjadzie i w Igrzyskach Europejskich, biegała w World Relays w Nassau (2024) i Kantonie (2025). Na drugiej zmianie wystąpiła też w sztafecie 4x100 metrów podczas mistrzostw Europy w Rzymie, w czerwcu 2024 roku. Dostała olimpijską nominację, w Paryżu pozostała rezerwową.
W Gaborone prawdopodobnie wystąpiłaby w którymś z biegów, zwłaszcza że do Botswany nie poleciały Swoboda i Cimanouska. A sztafeta mieszana 4x100 metrów, bez Pii Skrzyszowskiej, też walczyła o przepustkę do mistrzostw świata w Pekinie, tam nastąpi jej debiut w tych globalnych zmaganiach.
Co więc się stało, poza samą informacją o urazie? Szczegóły wyjawiła reprezentantka Polski w swoich mediach społecznościowych. Okazało się bowiem, że doznała jednej z najgorszych kontuzji dla profesjonalnych sportowców. "W ostatnim czasie świat się dla mnie zatrzymał. 29.04.2026, dzień, w którym przeszłam operację zszycia zerwanego ścięgna Achillesa. W miniony weekend miał się dla mnie rozpocząć sezon letni podczas World Relays, ale życie miało dla mnie inne plany" - napisała.
To samo pod koniec lutego spotkało w Toruniu Huberta Trościankę - naszego rekordzistę świata w juniorskim dziesięcioboju.
Romaszko zaznaczyła, że już teraz zaczyna walkę o powrót do sprawności, a w 2027 roku można znów spodziewać się jej na tartanie. "Jestem gotowa, żeby podjąć tę walkę i wrócić silniejsza" - zapewniła.