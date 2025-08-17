Świat o nim zapomniał. Był najlepszym z Polaków w Diamentowej Lidze
Dawid Wegner przed dwoma laty został sensacyjnym finalistą lekkoatletycznych mistrzostw świata w rzucie oszczepem. Niewiele zabrakło, by 23-letni wówczas zawodnik znalazł się w wąskim finale. Po tamtym sezonie słuch niemal o nim zaginął, a jego występ w igrzyskach olimpijskich w Paryżu przeszedł niemal bez echa. Teraz wrócił i od razu został najlepszym z Polaków w Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej, który był zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. Wegner zajął czwarte miejsce i był najwyżej sklasyfikowanym naszym zawodnikiem.
Dawid Wenger po znakomitym sezonie przed dwoma laty, kiedy to wystąpił w finale lekkoatletycznych mistrzostw świata w rzucie oszczepem, niemal zniknął z radarów. W ubiegłym roku tylko raz przekroczył 80 metrów i to o zaledwie cztery centymetry.
W tym sezonie wrócił jednak na wysoki poziom. Pod koniec lipca w Berlinie pobił rekord życiowy, który teraz wynosi 83,40 m. Teraz był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej, zaliczanym do cyklu Diamentowej Ligi. Na Superuato.pl Stadionie Śląskim rzucił 81,19 m.
Problemy zdrowotne zahamowały rozwój Dawida Wegnera
To był czwarty jego konkurs w sezonie z wynikiem powyżej 80 m. Potwierdził tym samym rosnącą dyspozycję.
W ubiegłym roku miałem krwiaka na mięśniu międzyżebrowym i długo borykałem się z tym problemem. Teraz bardziej zwracałem uwagę na swoje zdrowie i to zaowocowało. Znowu regularnie rzucam po 80 metrów
W Memoriale Kamili Skolimowskiej nie wypełnił jednak założeń. W pierwszych trzech rzutach chciał uzyskać wynik powyżej 80 m. To mu się nie udało. Taki wynik padł dopiero w czwartej kolejce.
- Chciałem się psychicznie nastawić przed mistrzostwami świata i celowałem w rzut powyżej 80 metrów w trzech pierwszych seriach. Symulowałem tym samym zawody kwalifikacyjne - mówił.
Wegner przyznał, że w swoich rzutach ma jeszcze rezerwy. To znaczy, że oszczep może latać naprawdę daleko.
- Nie ukrywam, że w Tokio będę celował w ósemkę. W Budapeszcie zabrakło do niej centymetrów. Odpaliłem w tym roku i liczę na dobry występ w mistrzostwach świata - zapowiedział nasz olimpijczyk z Paryża.
Z Chorzowa - Tomasz Kalemba, Interia Sport