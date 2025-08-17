Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świat o nim zapomniał. Był najlepszym z Polaków w Diamentowej Lidze

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Dawid Wegner przed dwoma laty został sensacyjnym finalistą lekkoatletycznych mistrzostw świata w rzucie oszczepem. Niewiele zabrakło, by 23-letni wówczas zawodnik znalazł się w wąskim finale. Po tamtym sezonie słuch niemal o nim zaginął, a jego występ w igrzyskach olimpijskich w Paryżu przeszedł niemal bez echa. Teraz wrócił i od razu został najlepszym z Polaków w Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej, który był zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. Wegner zajął czwarte miejsce i był najwyżej sklasyfikowanym naszym zawodnikiem.

Dawid Wegner
Dawid WegnerRadosław Jóźwiak / CYFRASPORTNewspix.pl

Dawid Wenger po znakomitym sezonie przed dwoma laty, kiedy to wystąpił w finale lekkoatletycznych mistrzostw świata w rzucie oszczepem, niemal zniknął z radarów. W ubiegłym roku tylko raz przekroczył 80 metrów i to o zaledwie cztery centymetry.

W tym sezonie wrócił jednak na wysoki poziom. Pod koniec lipca w Berlinie pobił rekord życiowy, który teraz wynosi 83,40 m. Teraz był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej, zaliczanym do cyklu Diamentowej Ligi. Na Superuato.pl Stadionie Śląskim rzucił 81,19 m.

Ewa Swoboda tuż za podium. "Wiem, że będzie niedosyt". WIDEOPZLAmateriały prasowe

Problemy zdrowotne zahamowały rozwój Dawida Wegnera

To był czwarty jego konkurs w sezonie z wynikiem powyżej 80 m. Potwierdził tym samym rosnącą dyspozycję.

W ubiegłym roku miałem krwiaka na mięśniu międzyżebrowym i długo borykałem się z tym problemem. Teraz bardziej zwracałem uwagę na swoje zdrowie i to zaowocowało. Znowu regularnie rzucam po 80 metrów
przyznał Wegner.

W Memoriale Kamili Skolimowskiej nie wypełnił jednak założeń. W pierwszych trzech rzutach chciał uzyskać wynik powyżej 80 m. To mu się nie udało. Taki wynik padł dopiero w czwartej kolejce.

- Chciałem się psychicznie nastawić przed mistrzostwami świata i celowałem w rzut powyżej 80 metrów w trzech pierwszych seriach. Symulowałem tym samym zawody kwalifikacyjne - mówił.

Wegner przyznał, że w swoich rzutach ma jeszcze rezerwy. To znaczy, że oszczep może latać naprawdę daleko.

- Nie ukrywam, że w Tokio będę celował w ósemkę. W Budapeszcie zabrakło do niej centymetrów. Odpaliłem w tym roku i liczę na dobry występ w mistrzostwach świata - zapowiedział nasz olimpijczyk z Paryża.

Z Chorzowa - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zobacz również:

Natalia Bukowiecka
Lekkoatletyka

Świat pokazał Polakom miejsce w szeregu. Zimny prysznic przed mistrzostwami świata

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Sportowiec w stroju reprezentacji Polski rzuca oszczepem podczas zawodów lekkoatletycznych na stadionie, w tle rozmyta publiczność.
Dawid WegnerAP Photo/Matthias SchraderEast News
Młody sportowiec w białej koszulce w skupieniu patrzy w stronę szeregu pionowo ustawionych oszczepów na tle rozmytego stadionu.
Dawid WegnerXinhua/Li YingEast News
Lekkoatleta podczas rzutu oszczepem na stadionie, w tle widownia oraz niebieski parasol przeciwsłoneczny.
Dawid WegnerTOBIAS SCHWARZAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja