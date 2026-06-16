Świat czekał na ten debiut. Rekord Femke Bol. Niemal 3 sekundy różnicy

Pod koniec ubiegłego roku Femke Bol, aktualna przecież mistrzyni świata na 400 metrów przez płotki, ogłosiła, że kończy bieganie tego dystansu. I przenosi się na dwukrotnie dłuższy, ale bez przeszkód - to ogromna różnica. Szukała nowych wyzwań, przygotowywała się już do sezonu halowego, zadebiutowała nawet w mityngu w Metz (1:59.07). I doznała kontuzji, która wyłączyła ją z reszty startów.

Sezon letni zaczęła dość późno - we wtorek w Ostrawie. Wydawało się jeszcze kilka tygodni temu, że to na niej w Czechach będzie skupiona cała uwaga. Tymczasem dziewięć dni temu postrzeganie rywalizacji na tym dystansie całkowicie się zmieniło. Za sprawą Diamentowej Ligi w Sztokholmie - a tam rywalizacji Keely Hodgkinson z Audrey Werro.

Brytyjka była - i wciąż jest - uważana za tę, która może w końcu poprawić ponad 40-letni rekord świata Jarmili Kratochvilovej. Poprawiła ten globalny wynik w tym roku w hali. A tymczasem w Sztokholmie wyraźnie przegrała na ostatniej prostej rywalizację z 22-letnią Audrey Werro, która biegła za jej plecami.

Ważniejszy był tu czas Szwajcarki - 1:53.98, już tylko o siedem dziesiątych gorszy od rekordu globu.

A jakny tego było mało, Werro poprosiła o prowadzenie biegu w Ostrawie na 56 sekund. Czyli praktycznie tak szybko, jak było to robione w Szwecji. Czeszka Nikola Bisova wywiązała się z tego zadania doskonale.

Zlata tretra w Ostrawie. Kolejny popis Audrey Werro. Mimo rekordu życiowego Femke Broeders-Bol

Dość szybko za Bisovą pozostały tylko Werro i Broeders-Bol. Holenderka była metr za Szwajcarką - i to nawet jeszcze wtedy, gdy do mety zostało 200 metrów. A później, na ostatnim łuku, puściła. Szwajcarka zaczęła się oddalać niczym pociąg ekspresowy, na samym końcu miała już dobre 15-20 metrów przewagi. Finiszowała w wyśmienitym czasie 1:54.45 - tylko sześć kobiet uzyskało lepszy czas w całej historii. A przecież nie miałą tu, jak w Sztokholmie, kogoś, z kim mogłaby walczyć. - Jestem bardzo zaodowolona. Wierzę, że przyjdzie taki moment, że ten rekord uda się pobić - mówiła na mecie.

Audrey Werro na czele, z tyłu - Femke Bol Martin Divisek PAP/EPA

Femke osłabła, ale nie na tyle, by ktoś jeszcze ją dogonił. Mimo mocnej stawki. Finiszowała w 1:57.13 - to jej nowy rekord życiowy. I trzeci wynik w historii Holandii. Wydaje się, że odjęcie z tego kolejnej sekundy jest tylko kwestią czasu. A kolejna okazja już w niedzielę w Hengelo - tam jej rywalką będzie Anna Wielgosz.

Nasza najlepsza specjalistka od tego dystansu też chciała rywalizować w Ostrawie - nie udało się. Pobiegła zaś Aleksandra Formella - nie wytrzymała tempa w końcówce, finiszowała dziesiąta (2:01.80.)

Audrey Werro z rekordem mityngu Martin Divisek PAP/EPA





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