Suspendowany ksiądz zaatakował Swobodę. Zawodniczka zdecydowała się na odpowiedź

Nienawidzę na tym świecie wszystkiego, co ma choćby naparstek zła. Brzydzę się tym. Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór, jeszcze z tymi kolczykami

Ewa Swoboda zabrała głos ws. ataków. "Bóg kocha nas takich, jacy jesteśmy"

Kiedy opadł już kurz związany z mistrzostwami świata głos w tej sprawie zabrała w końcu Ewa Swoboda . W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" biegaczka, która jest osobą wierzącą, przyznała, że zna osobę Woźnickiego i wie, że jest suspendowany, co ma dla niej w kontekście wiary spore znaczenie.

Jeśli to byłby ksiądz, to już totalnie zwątpiłabym w Kościół. Byłoby mi też bardzo przykro, bo jako osoba wierząca uważam, że Bóg kocha każdego z nas. Nieważne, czy mamy tatuaże, czy jesteśmy chudzi czy grubi, rudzi czy z włosami koloru blond. Wiadomo, że Bóg kocha nas takich, jacy jesteśmy. Takich nas stworzył

Temat jej tatuaży pojawił się zresztą nie po raz pierwszy. Niedawno w jednym z wywiadów opowiedziała, jak duży hejt ją za to spotkał. Miała w życiu trudny okres, wstydziła się swojego wyglądu i chciała je nawet usunąć. Na szczęścia odzyskała wiarę w siebie i teraz podchodzi do tego z większym dystansem.

Na koniec rozmowy z "Przeglądem Sportowym" Swoboda przyznała, odnosząc się do całej sytuacji, że... zrobiła sobie kolejny tatuaż. "Ogółem w całej tej sytuacji tyle kontrowersji, co w tym panu wiary i miłości do drugiego człowieka. A ja zrobiłam sobie nowy tatuaż. Z chrabąszczem. Zobaczycie, gdy wyjdę na bieżnię" - powiedziała sprinterka.