Suspendowany ksiądz Michał Woźnicki nie może sprawować sakramentów, ma zarzuty z Watykanu o herezję, we wrześniu eksmitowano go z domu zakonnego Salezjan, a w lutym skazano na pół roku ograniczenia wolności i prac społecznych za antysemityzm. Mimo to fragmenty z wygłaszanych przez niego kazań co jakiś czas pojawiają się w głównym nurcie przestrzeni internetowej. Tak samo jest teraz. Na czwartkowym nabożeństwie w podpoznańskim Baranowie zaatakował sportowców posiadających tatuaże.