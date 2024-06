Surowa kara, nie mają wątpliwości. Straci medal mistrzostw świata i rekord świata

W okresie od 9 lipca 2018 do 15 marca 2022 roku pobrano od sportowca 32 próbki krwi i przeanalizowane w celu stworzenia jego paszportu biologicznego. Następnie trzech ekspertów przeanalizowało paszport, przeglądając jednocześnie miejsce pobytu sportowca wraz z harmonogramem zawodów i w jednomyślnej opinii uznali, że doping jest "wysoce prawdopodobny" na podstawie szeregu "nieprawidłowych wzorców hematologicznych" .

Lekkoatletyka. Rhonex Kirputo złamał przepisy

Poza tym wszystkie wyniki uzyskane przez Kenijczyka od 2 września 2018 roku do 11 maja 2023 zostały anulowane. Oznacza to, że lekkoatleta stracił brązowy medal z mistrzostw świata w Dausze z 2019 roku w biegu na 10 000 metrów. Dostanie go piąty w tym biegu Andamlak Belihu z Etiopii, ponieważ czwarty Kenijczyk Rodgers Kwemoi, również został zawieszony za doping.