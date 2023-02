W ten weekend w Toruniu odbywają się 67. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski, które są sprawdzianem dla polskiej czołówki przed halowymi mistrzostwami Europy . Te już wkrótce zostaną rozegrane we Stambule. Także dla Adrianny Sułek - wicemistrzyni świata w pięcioboju halowym z zeszłego roku w Belgradzie oraz wicemistrzyni Europy z Monachium na otwartym stadionie w siedmioboju. Dwa tygodnie temu w Tallinnie bydgoszczanka pokazała już niezłą dyspozycję, uzyskała najlepszy wtedy wynik na świecie w tym roku - 4702 pkt. Wtedy zapowiedziała, że Stambukle postara się pobić rekord świata, który wynosi 5013 punktów.

Dwa nowe rekordy życiowe, kolejny wyrównany. To zapowiadało rekord kraju!

W Toruniu to się jeszcze nie udało, bo zawodniczka Bryd Bydgoszcz dopiero niedawno zakończyła okres ciężkich treningów. Mimo tego spisywała się znakomicie - pobiła rekord życiowy w biegu na 60 m przez płotki (8,33 s), później wyrównała rekord z hali w skoku wzwyż (1,89 m). Niewiele brakowało, by zaliczyła też 1,92 m, ale poprzeczka ostatecznie spadła. Jedyne problemy Sułek miała w pchnięciu kulą, bo spaliła dwie pierwsze próby, choć pierwsza była znakomita - w okolice 14. metra. W trzeciej zanotowała ostatecznie 13,06 m - tu straciła sporo punktów. Za to w skoku w dal ustanowiła rekord życiowy - 6,56 m!