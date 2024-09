Sułek-Schubert nie wytrzymała, ostre słowa w sieci. "Dlaczego podcinasz skrzydła?"

Adrianna Sułek-Schubert w ostatnim czasie dała o sobie znać przede wszystkim poprzez udział w letnich igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu, podczas których była jedyną przedstawicielką Polski we współzawodnictwie siedmioboistek.

Ostatecznie sportsmenka zajęła w stolicy Francji 12. miejsce w klasyfikacji generalnej uzyskując 6226 punktów, co było jej najlepszym wynikiem w sezonie (zawody wygrała Belgijka Nafissatou Thiam z 6880 pkt). Teraz przed Sułek-Schubert pojawiło się tymczasem kolejne zadanie.

Lekkoatletka podeszła bowiem do zawodów we francuskim Talence i w sobotę 14 września spróbowała swoich sił m.in. w skoku wzwyż. Jej poczynania z uwagą śledził admin popularnego twitterowego profilu "Athletics News" Tomasz Spodenkiewicz i w pewnym momencie między obojgiem doszło do pewnego pisemnego starcia...

Sułek-Schubert do Spodenkiewicza: Czy rozumiesz w jak dużym stopniu przyczyniasz się do hejtu? Padła prędka odpowiedź

Zawodniczka zarzuciła Spodenkiewiczowi m.in., że ten przez swoje wpisy ma przyczyniać się do hejtu z jakim spotyka się ona oraz jej koleżanki i koledzy po fachu. "To jest informacja statystyczna. Prawdę mówiąc - raczej jestem znany z tego, że z dużą dozą wiary, sympatii i łagodnego podejścia podchodzę do wyników" - ripostował jej rozmówca.

W konwersacji pojawiło się zdecydowanie więcej wątków. Bydgoszczanka zagadnęła m.in.: "Proszę człowieku wytłumacz mi co daje taki wpis? Mam tym zyskać grono kibiców? Rozkochiwać ludzi w siedmioboju? Dlaczego zawsze większości podcinasz skrzydła?".

"Jak jakiś start jest najlepszy od jakiegoś czasu, to o tym piszę. Jak najgorszy - też. Ja rozumiem, że jest 14 września i naprawdę nie trzeba oczekiwać cudów, zresztą to 178 cm mogło nie spaść..." - odpowiedział Tomasz Spodenkiewicz, kwitując pojednawczo, że "trzyma kciuki za jutro". Czy to będzie koniec spięć?

Siedmiobój w Talence. Adrianna Sułek-Schubert ma przed sobą jeszcze trzy konkurencje

W niedzielę 14 września w Talence siedmioboistki podejdą jeszcze do skoku w dal, rzutu oszczepem oraz biegu na 800 m. Na ten moment Adrianna Sułek-Schubert jest 12. w tabeli mając łącznie 3638 pkt. Na pozycji liderki znajduje się Martha Araujo z Kolumbii (3726 pkt).

