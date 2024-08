Sułek-Schubert była krytykowana za ciążę. Nitras zabrał głos w sprawie. "Moje zdanie jest takie"

Sławomir Nitras pojechał na wydarzenie Campus Polska Przyszłości i wypowiedział się w temacie, który dotknął jednej z zasłużonych polskich lekkoatletek. Adrianna Sułek-Schubert wróciła do sportu i zakwalifikowała się na igrzyska po urodzeniu dziecka. Wcześniej spotykała się jednak z krytyką swojego postępowania, co zdecydowała się ujawnić. Minister sportu zapowiedział zmiany w kontekście podejścia do sportsmenek, które chciałyby zostać mamami.