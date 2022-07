Sułek była pod wielką presją i zrobiła to! Wciąż jest w grze o medal!

Adrianna Sułek po czterech konkurencjach była na czwartej pozycji, ale jeśli gdzieś miała zyskać przewagę nad młodą i groźną Amerykanką Anną Hall, to właśnie w skoku w dal. Hall, podobnie jak Sułek, bije w Eugene swoje rekordy, a ma na końcu dodatkowy atut - świetnie biega na 800 m, o kilka sekund szybciej niż Polka. Tak ważne był więc te dwie poprzedzające bieg konkurencje: skok w dal oraz rzut oszczepem, który zwykle Polce mocno ciążył.

Adrianna Sułek bardzo chciała. Nawet za bardzo

W skoku w dal trzeba było mieć trochę szczęścia. Zaczynająca zmagania Anna Hall skakała przy minimalnym wietrze w twarz (-0,2 m/s), a zaraz po niej dwukrotna mistrzyni olimpijska Nafissatou Thiam miała "niedozwolony" wiatr w plecy (+2,6 m/s). Efekty? Amerykanka ledwie przeskoczyła 6 metrów, Belgijka doskoczyła na 6,49 m. Polce wiatr delikatnie sprzyjał, ale pierwsza próba nie była zbyt udana - raptem 6,07 m. To o 18 cm mniej niż średnia występów Adrianny w tym sezonie. Mimo wszystko Polka mogła być zadowolona, bo w wirtualnej klasyfikacji przeskoczyła trzecią Hall, a Belgijka Noor Vidts nic do niej nie odrobiła.

Druga seria wiele już jednak zmieniła. Hall tym razem znacznie się poprawiła, na 6,31 m, a to znaczyło, że w tej konkurencji miała już o 75 pkt więcej niż Polka. Sułek zaś chyba za bardzo chciała odpowiedzieć - przy bardzo mocnym wietrze (+3,0 m/s) całym śródstopiem przekroczyła belkę i sędziowie nawet nie mierzyli obiecującego skoku. Nasza zawodniczka znalazła się w dość trudnej sytuacji - znów spadła w klasyfikacji łącznej za Hall, a do tego wyprzedziła ją jeszcze Vidts, która dofrunęła do 6,33 m.

Polce pozostała więc ostatnia próba - bez poprawienia się o ok. 25-30 cm, trudno byłoby myśleć o walce o medale, a nawet o rekordzie Polski. I udało się! 6,43 to jest rekord Ady Sułek na otwartym stadionie i wyrównana życiówka łącznie, bo tyle samo skoczyła w tym roku w hali. Wreszcie na twarzy Polki pojawił się uśmiech!

W drugiej grupie Paulina Ligarska w pierwszej próbie zaliczyła 5,88 m, a dwie kolejne spaliła.

Klasyfikacja po 5 konkurencjach: