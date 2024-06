Sukces Polaka w cieniu dramatu. Życie zmusiło go do podjęcia trudnej decyzji

Życiowy wynik w mistrzostwach Europy i cios tuż przed startem

- To był chód taktyczny. Dałem z siebie wszystko. Wciąż jednak odczuwałem zmęczenie po ostatnich zawodach. W sumie startowałem w ostatnim czasie pięć razy i to w szybkim tempie startowym. To kosztowało mnie wiele zdrowia. Walczę jednak o minimum na igrzyska olimpijskie, więc nie mogę zwolnić. Już rano w niedzielę lecę na obóz wysokogórski. Zaczynam solidne przygotowanie do igrzysk - powiedział Ben Hlima.